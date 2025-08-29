WISTA Panamá celebró 15 años de constante labor en la promoción del liderazgo femenino en la industria marítima, con la realización de un conversatorio con Arsenio Domínguez, Secretario General de la Organización Marítima Internacional (OMI), quien además fue homenajeado por parte de la organización, por ser el primer panameño en ocupar este cargo y por su aporte al desarrollo del sector marítimo. Su participación en el encuentro, realizado el 27 de agosto en el Club Unión en Ciudad de Panamá- con la presencia de MundoMaritimo- permitió abordar temas clave en el marco de la agenda 2050 de la OMI.
La conversación, que fue moderada por Elvia Bustavino, presidenta de WISTA Panamá, se centró en cuatro grandes ejes: la transición hacia un transporte marítimo de cero emisiones, la seguridad de la gente de mar, la digitalización de procesos logísticos y la inclusión de la mujer en la industria, temas que marcan la pauta de la agenda marítima global.
Descarbonización: el gran desafío del siglo
Domínguez recordó que la OMI adoptó en 2023 una ambiciosa estrategia que fija la meta de alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) hacia 2050. Esto implica transformaciones profundas en el diseño de buques, en la infraestructura portuaria y en los sistemas de combustión de la flota marítima que actualmente moviliza el 90% del comercio mundial. En ese sentido destacó que “la agenda verde de la OMI ha sido una de las más proactivas y visibilizadas en los últimos años” y puntualizó que nuevas medidas en este ámbito comenzarán a regir a partir de 2027.
También señaló que ya se han puesto en marcha distintas normativas como los índices de eficiencia energética obligatorios para los buques (EEXI y CII), pero insistió en que el éxito dependerá de un conjunto de medidas técnicas, normativas y económicas. La transición hacia combustibles alternativos—como amoníaco verde, metanol, hidrógeno o biocombustibles avanzados— requiere inversiones millonarias y coordinación global. “El desafío es lograr una transición justa y equitativa que no deje atrás a los países en desarrollo ni a los pequeños Estados insulares”, subrayó.
Gente de mar: Seguridad en riesgo
De acuerdo con Domínguez la reciente crisis en el Mar Rojo, con ataques a buques mercantes, puso en relieve la vulnerabilidad de los tripulantes frente a conflictos geopolíticos que escapan a su control. “Siempre he hecho un llamado al respeto y al reconocimiento del papel de la gente de mar. La OMI mantiene conversaciones con la ONU y otros organismos para encontrar soluciones que salvaguarden vidas”, enfatizó, recalcando la necesidad de respuestas multilaterales coordinadas que protejan a la gente de mar.
El tema humanitario fue subrayado como una prioridad ineludible: “sin gente de mar, simplemente no existe transporte marítimo”, destacó.
Digitalización: Desafíos y oportunidades
La entrada en vigor en 2024 de la Ventanilla Única Marítima (Maritime Single Window) fue otro de los temas destacados. Esta herramienta digital, que busca estandarizar y simplificar los trámites portuarios y marítimos, representa un cambio estructural para los países en desarrollo, muchos de los cuales aún no cuentan con la infraestructura tecnológica ni con el marco regulatorio adecuado para implementarla.
Domínguez afirmó que “la Ventanilla Única Marítima es obligatoria desde 2024 y representa un cambio estructural. La OMI está ofreciendo asistencia técnica para que ningún Estado miembro quede rezagado en este proceso”. Adicionalmente, explicó que el organismo desarrolla programas de cooperación regional para acompañarlos en este proceso.
Según señaló, la digitalización, además de ser un requisito de eficiencia, se presenta como un factor indispensable para mejorar la transparencia y reducir costos logísticos, especialmente en países altamente dependientes del comercio marítimo como Panamá.
Rol de la mujer en el sector marítimo y 15 años de WISTA Panamá
Según datos de la OMI y WISTA, la participación de mujeres en el sector marítimo privado cayó de un 29% en 2021 a un 16% en 2023, lo que representa un retroceso preocupante. Sobre este punto, Domínguez subrayó la urgencia de revertir la baja inclusión femenina: "Necesitamos acciones más allá de los discursos para empoderar a la mujer y atraer a nuevas generaciones”, manifestó.
Además, reforzó su compromiso institucional con medidas internas de la OMI al señalar que “bajo mi administración, la OMI no participará en paneles sin representación femenina. La equidad debe ser un compromiso tangible de toda la industria”.
En este contexto, la celebración de los 15 años de WISTA en Panamá cobró un significado especial. La organización, con capítulos en más de 50 países, se ha consolidado como una red global que impulsa el liderazgo femenino, promueve mentorías y fomenta el acceso de nuevas generaciones de mujeres a puestos de decisión en la industria marítima y logística.
Elvia Bustavino resaltó el papel trascendental de WISTA Panamá en la promoción de la diversidad y la equidad en la industria marítima, invitando a no bajar la guardia y a fortalecer las alianzas para seguir transformando el sector. Subrayó que “es vital que los líderes del sector sean ejemplo y mentores para aumentar la participación y empoderamiento de la mujer marítima”, así como la importancia de atraer y apoyar a nuevas generaciones. “La diversidad y la inclusión no son opciones, sino una prioridad para transformar la industria hacia un futuro justo e innovador”, concluyó.
Durante la conmemoración, se resaltó que el desafío no solo es atraer a más mujeres al sector, sino también garantizar que permanezcan, crezcan y alcancen posiciones de liderazgo. La alianza entre OMI y WISTA fue señalada como un motor clave para generar cambios tangibles, desde la inclusión de políticas de igualdad en organismos internacionales hasta la visibilización de modelos de rol en la industria.
Por MundoMaritimo
