La línea naviera especializada en transporte refrigerado Seatrade concretó la adquisición de una participación estratégica en el grupo neerlandés JR Shipping Group, con base en Harlingen, operador y armador de buques feeder de corta distancia para el transporte de contenedores, informa Alphaliner.
Si bien no se dio a conocer el porcentaje exacto de la participación, desde JR Shipping indicaron que la compañía basada en Curazao actuará como inversionista de largo plazo y socio estratégico, aportando experiencia marítima, su red internacional, capacidad de inversión y acceso a los mercados financieros globales.
Actualmente, JR Shipping Group es propietario de 11 buques feeder completamente dedicado al transporte de contenedores (fully cellular), con capacidades que van desde 750 a 1.440 TEUs, los cuales se encuentran fletados a diversos operadores, entre ellos CMA CGM, Hapag-Lloyd, ONE y Unifeeder —con dos naves cada uno—, además de JSV Logistic y Viasea Shipping, con una nave respectivamente.
JR Shipping Group también mantiene actividades en los segmentos offshore y de carga dry de corta distancia. En este ámbito, tiene en construcción dos buques eco de 8.500 dwt en el astillero indio Chowgule Shipbuilding, con entregas previstas para 2027 y 2028.
Desde Seatrade señalaron que alcanzaron una etapa en la que buscan diversificar su gama de activos e invertir en otros segmentos de la industria de transporte marítimo, incluyendo las tres áreas en las que opera JR Shipping. En particular, destacaron el mercado feeder de “alta gama”, donde los buques de JR complementan el libro de órdenes de Seatrade, enfocado en portacontenedores refrigerados especializados de 1.800 y 2.800 TEUs.
En paralelo, JR Shipping se encuentra desarrollando una nueva gama de diseños ECO Flex Feeder en el segmento de 1.000 a 1.500 TEUs, orientados al mercado feeder europeo.
Pese a la operación, JR Shipping Group continuará operando como una organización independiente y autónoma, manteniendo su propia estructura, gestión e identidad corporativa. Sus cofundadores y directores generales conjuntos, Jan Reier Arends y Sander Schakelaar, seguirán siendo accionistas y ejecutivos del grupo.
Arends señaló que la compañía “reconoció que la próxima fase de desarrollo requerirá mayor solidez y escala”, agregando que esta asociación abre el camino para un mayor crecimiento y para el desarrollo de nuevos conceptos de buques.
Seatrade, por su parte, es uno de los principales actores del mercado de transporte marítimo refrigerado especializado, con una flota que supera las 70 naves, incluyendo seis portacontenedores refrigerados fully cellular de 1.781 TEUs.
Su libro de órdenes contempla seis buques de 1.781 TEUs preparados para operar con metanol, cuya entrega está prevista entre octubre de 2026 y abril de 2028 desde el astillero chino Huang Hai. El mismo constructor también está desarrollando otros dos buques de 2.800 TEUs, con entrega programada para 2028, además de existir opciones por seis unidades adicionales del mismo tamaño.
Por MundoMaritimo
