Especialistas de diversas áreas del sector marítimo debatieron en torno a los desafíos y soluciones relacionados con la salud mental de los tripulantes en diferentes tipos de naves en el webinar “Mental Health Across Two Worlds – Yachts vs. Tankers”. La actividad, que fue presenciada por MundoMaritimo, fue organizada por WISTA (Women's International Shipping and Trading Association). El evento online fue co-dirigido por Ingrid Gantard, presidenta de WISTA Mónaco, y Jo Colbert Stanley, Director de Asuntos Marítimos en Colodny Fass.

Perspectivas desde el Sector de Yates

El panel incluyó a la capitana Kelly Gordon, reconocida líder en la comunidad de yates, quien subrayó la necesidad urgente de abordar la salud mental en la industria. Destacó además que, en su experiencia, la mayoría de los tripulantes en el sector de yates rondan los veinte años de edad, una etapa de la vida llena de presiones sociales y personales que pueden afectar gravemente su salud mental. “Me identifico mucho con ellos porque viví esas mismas luchas en mis veintes”, señaló.

Gordon ha sido una voz fuerte y constante en la defensa de la salud mental dentro de la comunidad de yates, enfatizando la necesidad de crear un ambiente seguro y de apoyo para los tripulantes. “Es fundamental abordar el abuso de drogas y alcohol, el acoso sexual, el bullying y la discriminación de género y raza, ya que estos factores tienen una correlación directa con el deterioro de la salud mental de la tripulación”, añadió.

Experiencias en el Sector Comercial

Por su parte, la capitana Edidiong Akpanebe Sola-Abalo (NAMM)(MNI), con amplia experiencia a bordo de FPSOs (Floating Production, Storage, and Offloading), tanqueros y plataformas de perforación, compartió su perspectiva desde el sector comercial. Akpanebe observó un aumento en la conciencia sobre la importancia de la salud mental, especialmente si se compara con la década anterior, cuando no existían recursos ni sistemas de apoyo para los marinos que enfrentaban problemas mentales. “Hace diez años, la gente no hablaba de salud mental, no existía la posibilidad de expresar estos problemas y recibir ayuda”, recordó.

Aunque ha habido avances gracias a la tecnología y a la implementación de líneas de ayuda y programas de asesoramiento por parte de algunas compañías, Akpanebe subrayó que aún queda mucho por hacer, especialmente en lo que respecta a la formación de la tripulación y la creación de entornos de trabajo más seguros y comprensivos. “Las compañías deben asumir la responsabilidad de establecer sistemas de apoyo para los marinos, porque muchas veces, los accidentes en el mar están vinculados a la inestabilidad emocional de la tripulación”, enfatizó.

Diferencias Regulatorias entre Yates y Buques Tanqueros

Uno de los aspectos más preocupantes mencionados durante el webinar fue la falta de regulación en la industria de yates en comparación con el sector comercial. Gordon expresó su frustración por la cultura permisiva en torno al consumo de alcohol y drogas en algunos programas de yates. “En la industria comercial, el consumo de alcohol no es un problema, pero en la de yates seguimos atrasados en este sentido”, afirmó, y agregó: “Es hora de que adoptemos una regulación más estricta, siguiendo el ejemplo de la industria comercial”.

Apoyo de Organizaciones y Recursos Disponibles

El panel también contó con la participación de Connie Roozen, Directora/Propietaria en C&B More, experta en asesoría fiscal para la industria marítima y miembro de WISTA, quien destacó el trabajo de organizaciones como ISWAN (International Seafarers' Welfare and Assistance Network), que ofrece líneas de ayuda gratuitas y confidenciales para tripulantes. “ISWAN proporciona un servicio de línea de ayuda 24/7, gratuito y confidencial, que es vital para los marinos que necesitan apoyo. Además, ofrecen formación en salud mental para la tripulación, financiada por donaciones”, explicó. Esta formación es esencial para que los tripulantes puedan reconocer señales de deterioro en su salud mental y buscar ayuda antes de que los problemas se agraven.

La Necesidad de un Cambio Cultural

Si bien en la última década ha aumentado significativamente la preocupación de la industria por esta área de la salud, aún falta mucho por hacer, especialmente en la industria de yates, que está bastante atrasada en comparación con los buques tanqueros en esta materia. Las expertas concluyeron que es clave que las compañías marítimas adopten medidas más firmes para apoyar la salud mental de su tripulación, promoviendo un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos.

Por MundoMaritimo