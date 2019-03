Utilidades por US$49,6 millones obtuvo SM SAAM durante 2018. El resultado es 16% menor que el registrado en 2017, lo que se explica principalmente por una alta base de comparación producto de la venta minoritaria de Tramarsa (Perú) en 2017 por US$26 millones y efectos no recurrentes en 2018 (dividendos de TPA y costos implementación nuevo modelo operacional). Aislando estos efectos, esta utilidad tuvo un crecimiento de un 91% respecto del año anterior.

Las ventas, por su parte, alcanzaron los US$515 millones (10% más que en el año anterior), mientras que el Ebitda registró US$146 millones (un alza de 25%).

En el cuarto trimestre de 2018, en tanto, la utilidad alcanzó los US$ 14,5 millones (+77% sobre 2017), mientras que las ventas alcanzaron los US$ 133 millones (+6%) y el Ebitda US$ 39 millones (+37%).

“El 2018 fue un buen año para la compañía: ya estamos viendo los primeros resultados de nuestro nuevo modelo operacional, con una simplificación de nuestra estructura organizacional que nos permite estar más cerca de nuestras subsidiarias, buscar más eficiencias y proyectar mejor nuestro crecimiento, teniendo como ejes la sostenibilidad y la excelencia en nuestra gestión”, dijo el gerente general de la empresa, Macario Valdés. Destacó, también, el reciente acuerdo por US$201 millones para adquirir la totalidad de las operaciones conjuntas en remolcadores con Boskalis.

Entre los hitos del año se cuentan la firma de un Memorando de Entendimiento para el desarrollo de un terminal RoRo en Alabama (EE. UU.); récords de transferencias en los terminales de Guayaquil (Ecuador), Caldera (Costa Rica), San Antonio y Corral (en Chile); la inauguración de nueva infraestructura en los puertos que la compañía opera en Costa Rica y EE. UU. y la compra del 50% de Transaéreo. Además, por tercer año consecutivo, SAAM es parte del Dow Jones Sustainability Index Chile y se sumó al DJSI MILA.

“Otro logro del que estamos especialmente orgullosos en el avance en materia de seguridad. La tasa de frecuencia ha disminuido un 71% en los últimos seis años”, agregó Valdés.

Resultados por división

La División de Terminales Portuarios lideró los resultados de la compañía, con ventas por US$272 millones (+24% más que en el ejercicio anterior), mientras que el Ebitda llegó a US$90 millones (+31%), cifras que se explican por el crecimiento en volúmenes de la mayoría de los terminales, destacando Guayaquil con nuevos contratos y San Antonio.

La División de Remolcadores, en tanto, mostró resultados estables con ventas por US$189 millones (+4%) y un Ebitda de US$67 millones (+11%). En esta área, las operaciones consolidadas permitieron compensar la baja que se registró en Brasil, dado los cambios en la industria que están afectando a este mercado.

Finalmente, la División de Logística cerró el año con ventas por US$59 millones (-15%) y un Ebitda de US$7,4 millones (+113%). Destacó el desempeño de Logística Chile, donde la nueva estructura, la liberación de activos y el nuevo foco de negocios permitieron recuperar resultados.