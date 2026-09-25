La movilización de carga vía marítima entre Estados Unidos y Cuba experimenta un fuerte incremento durante 2026, con más de 200 itinerarios de buques hacia la isla y una creciente participación de servicios regulares desde puertos estadounidenses. Entre ellos destaca el buque “Regula”, que realizó en septiembre su decimoctavo viaje del año al puerto de Mariel, transportando al menos 45.000 toneladas métricas de carga, informa Bloomberg.

El 5 de septiembre en Port Everglades, Florida, el portacontenedores atracó en el sitio 33A para completar un nuevo embarque con destino a Cuba. Durante varias horas, dos grúas movilizaron contenedores de 40 pies, camiones y automóviles usados, además de estanques de gasolina y diésel.

El combustible se ha convertido en uno de los principales componentes de este flujo marítimo. Desde febrero, cerca de 850.000 barriles de combustible, principalmente gasolina, han sido transportados por vía marítima desde Estados Unidos hacia Cuba. A esta carga se suman alimentos, equipos y vehículos.

Solo en julio, los embarques de gasolina alcanzaron un valor estimado de US$16,4 millones, equivalente al volumen registrado durante los seis meses anteriores combinados.

Más carga por itinerario

El incremento de la demanda también se refleja en el tamaño de los embarques. En sus recientes itinerarios con destino al puerto de Mariel, el “Regula” movilizó alrededor de 4.000 toneladas por operación, más del doble de los volúmenes transportados hacia Cuba a comienzos de año.

La nave forma parte de una flota de al menos 45 buques que realizan servicios regulares desde puertos estadounidenses hacia la isla, de acuerdo con los registros de comercio. Jacksonville-based Crowley Maritime Corp., operador del “Regula” y de otros buques que operan en la ruta, ha respondido al aumento de la demanda incrementando tanto la cantidad de carga embarcada como la frecuencia de los servicios.

“La complejidad del comercio con Cuba ha cambiado extraordinariamente en los últimos meses”, señaló Jay Brickman, vicepresidente de servicios para Cuba de Crowley Maritime Corp.

El cambio también se observa en el volumen agregado. A fines de agosto, la flota estadounidense había entregado cerca de 326.587 toneladas métricas a Cuba desde los puertos de Miami, Houston, Nueva Orleans, Jacksonville, Wilmington y otros puertos. Las exportaciones estadounidenses a la isla aumentaron 60% hasta julio respecto del mismo período de 2025 y ya superaban el total registrado durante 2024.

Port Everglades gana protagonismo

El crecimiento de los tránsitos y volúmenes en esta ruta ha generado una mayor actividad para empresas dedicadas al abastecimiento y consolidación de carga hacia Cuba. Decenas de compañías están utilizando la modalidad denominada “Support for the Cuban People”, originalmente concebida para el envío de paquetes desde la comunidad cubana en Estados Unidos, pero que actualmente permite concentrar mayores volúmenes de carga

El flujo también incorpora una creciente cantidad de sistemas de generación de energía solar. Solo en julio se enviaron desde Estados Unidos 15.000 celdas solares, casi el doble de las exportadas durante los dos años y medio anteriores.

Para los operadores de Port Everglades, la transformación de la ruta ha sido particularmente visible. Todd Cooper, práctico del puerto con 14 años de experiencia, recordó que los servicios hacia Cuba eran anteriormente esporádicos y estaban limitados a pequeños embarques de alimentos o paquetes.

Sin embargo, durante los últimos meses comenzó a identificar una frecuencia creciente de buques con destino a la isla.

El incremento de los servicios marítimos se desarrolla en paralelo a restricciones que han afectado los flujos de carga de otros socios comerciales de Cuba. Según el gobierno cubano, alrededor de 7.000 contenedores procedentes de terceros países permanecen actualmente en puertos de Jamaica, Panamá y Colombia. En contraste, los servicios desde Estados Unidos han ampliado su capacidad y frecuencia, posicionando a Port Everglades como uno de los puertos de origen de un flujo de carga marítima hacia el puerto de Mariel que durante años tuvo una actividad considerablemente menor.

Por MundoMaritimo