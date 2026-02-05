El ranking de las diez principales rutas marítimas del mundo, elaborado por Alphaliner a partir del tamaño promedio de los buques, situó a la ruta Lejano Oriente- Centroamérica (Centram)- Costa Este de Sudamérica (ECSA) en el sexto lugar con un promedio de crecimiento interanual del 5,7%. En tanto, la ruta Lejano Oriente-Costa Oeste de Sudamérica (WCSA), que presentó una caída del -1,8%, se ubicó en el octavo puesto; fue seguida en el noveno puesto por la ruta Europa-Costa Este de Sudamérica (ECSA) que presentó una baja de -4,4%. Cabe mencionar que estas dos últimas fueron las únicas del listado que presentaron bajas en el promedio de la capacidad de las naves que las navegan.
A nivel global la ruta Lejano Oriente – Norte de Europa se ubicó en el primer lugar. Sólo en el mes pasado de los 298 buques desplegados en la ruta, 134 tenían una capacidad superior a 18.000 TEUs.
Según Alphaliner, “el tamaño promedio de los buques en esta ruta ha alcanzado los 15.734 TEUs”, aunque al considerar solo a las diez mayores líneas navieras, la media sube a 18.184 TEUs, lo que implica un crecimiento interanual de 5,4%.
En la misma línea, el tamaño promedio de los buques de los diez principales operadores en la ruta Lejano Oriente – Mediterráneo se ubica en 16.137 TEUs, con un alza de 6,9% frente al año anterior.
El uso de buques de gran tamaño también se intensifica en la ruta Lejano Oriente – Medio Oriente. Alphaliner destaca que “el número de naves de más de 15.200 TEUs se ha duplicado en los últimos doce meses, alcanzando las 16 unidades”.
Este fenómeno ha elevado el tamaño promedio de los buques de las diez mayores líneas navieras a 11.985 TEUs, lo que representa un salto de 20,6% interanual, el más alto entre las grandes rutas.
Alphaliner identificó además al corredor Asia – África Occidental como la ruta de más rápido crecimiento. Aunque el tamaño promedio de los buques solo aumentó 4,5%, el número de naves asignadas a esta ruta pasó de 122 en enero de 2025 a 164 el mes pasado, reflejando una fuerte expansión de capacidad.
Alphaliner subraya que este crecimiento incluye a los buques del servicio Lejano Oriente – Medio Oriente ‘Tiger’ de MSC, los cuales “ofrecen recaladas directas desde Abidjan, Lomé y Tema hacia Singapur y China”.
En contraste, el tamaño promedio de los buques en la ruta Lejano Oriente – Costa Oeste de Estados Unidos registró una leve caída de 1,8%.
Este retroceso se explica porque “una docena de buques Neopanamax de 13.000 a 14.000 TEUs fueron reemplazados por naves más pequeñas, de alrededor de 8.500 TEUs”, lo que redujo la media en la estratégica ruta Transpacífico.
Por MundoMaritimo
Neopanamax impulsan el tamaño promedio de los buques en rutas hacia y desde América Latina
Sudamérica es alcanzada por el efecto dominó de las alzas en las tarifas spot desde el Lejano Oriente
