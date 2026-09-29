La ruta marítima Chancay-Shanghái incrementó su actividad durante los primeros ocho meses del año, con 170 itinerarios y la movilización de 141.000 toneladas de carga de importación y exportación, por un valor de US$599 millones, según un informe de China News Service basado en estadísticas de la Aduana de Shanghái. El desempeño representa aumentos interanuales de 13,7% en los viajes y 33,3% en el valor de las cargas.

Wang Peng, investigador asociado de la Academia de Ciencias Sociales de Beijing, señaló que la ruta está modificando la logística en el Transpacífico al reducir los tiempos de transporte marítimo entre China y Perú. El académico destacó además el rol de Chancay como hub logístico para atender mercados de Perú, Chile, Ecuador y otros países de América Latina, configurando una alternativa de mayor eficiencia frente a las rutas tradicionales de la región.

Tratamiento de frío en frutas importadas

Recientemente, 12,2 toneladas de arándanos frescos fueron embarcadas en contenedores refrigerados en el puerto de Chancay con destino a Shanghái, a través del servicio ‘WSA5’ de Cosco Shipping. El embarque fue el primero en aplicar un programa piloto por el cual China reconoce los resultados de la verificación realizada en Perú sobre las sondas de temperatura utilizadas en el tratamiento en frío de la fruta.

Hasta entonces, los funcionarios de aduanas chinos debían comprobar la colocación y la idoneidad de esas sondas en cada contenedor a su llegada, un proceso que consumía tiempo. Para agilizarlo, las autoridades aduaneras chinas coordinaron con sus homólogos peruanos en materia de cuarentena vegetal y desarrollaron un sistema de reconocimiento mutuo de esos datos.

"Al dar validez a los datos oficiales peruanos, se han agilizado considerablemente las operaciones en el puerto para verificar las sondas de tratamiento en frío; esto ha reducido el tiempo de inspección por contenedor en casi medio día y ha disminuido eficazmente los costos integrales de despacho de aduanas —incluidos los de logística, inspección y almacenamiento— para las empresas de comercio exterior", señaló la Aduana de Shanghái.

Como centro neurálgico para la importación de fruta peruana, El puerto de Shanghái recibe más del 70 % de la fruta peruana importada por China, según la Aduana de Shanghái.

El plátano peruano también ha arribado recientemente a China. El 2 de septiembre, el primer lote de plátanos peruanos importados superó los trámites aduaneros en Shanghái bajo la supervisión de la Aduana de Yangshan —dependiente de la Aduana de Shanghái—, marcando la primera vez que plátanos frescos de Perú ingresan al mercado chino tras obtener el acceso.

mpulso al comercio bidireccional

Entre enero y julio de 2026, el puerto de Shanghái recibió 41.000 toneladas de fruta peruana, un 4,4% más que en igual período del año anterior. Ese volumen representó el 87,2% de toda la fruta peruana importada por China en esos siete meses.

Más allá del comercio de frutas, las empresas chinas también se están expandiendo hacia Perú a través de la ruta marítimo Chancay-Shanghai, impulsando así el intercambio comercial bidireccional.

En la terminal Haitong, situada en la zona portuaria de Waigaoqiao (Shanghái) —el mayor hub de exportación de vehículos de China mediante el sistema roll-on/roll-off—, el buque “Huanghekou” zarpó recientemente hacia el puerto de Chancay transportando 315 vehículos chinos de nuevas energías. En lo que va de año, la terminal Haitong ha despachado siete buques de este tipo hacia Chancay, exportando un total de 4.770 vehículos.

Por MundoMaritimo