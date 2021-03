La firma de cruceros Royal Caribbean anunció que extendió la suspensión de ciertas navegaciones de sus líneas de cruceros hasta el 1 de junio, debido a la pandemia de Cocid-19. Como razón de esta nueva extensión de la paralización, Royal Caribbean indicó que "continuamos centrándonos en el regreso saludable y seguro a los cruceros para los huéspedes, la tripulación y las comunidades que visitamos. Mientras trabajamos estrechamente con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. y las autoridades gubernamentales de todo el mundo hacia este objetivo compartido".

El siguiente calendario muestra los ajustes de los próximos itinerarios de 2021:

-Royal Caribbean International: Suspensión de salidas hasta el 31 de mayo, excluyendo "Quantum of the Seas" y "Odyssey of the Seas". También excluye los zarpes desde China del "Spectrum of the Seas" y del "Voyager of the Seas" desde el 30 de abril hasta mayo y más adelante.

-Celebrity Cruises: Suspensión de viajes hasta el 31 de mayo.

-Silversea Cruises: Suspensión de los viajes hasta el 31 de mayo.

-Azamara: Suspende zarpes hasta el 30 de junio.

En tanto, el "Quantum of the Seas" de Royal Caribbean International reanudó la navegación en Singapur el año pasado con la certificación CruiseSafe del gobierno local. La certificación confirma que los Ocean Getaways de tres y cuatro noches cumplen los exhaustivos requisitos de salud y seguridad desarrollados por el gobierno de Singapur.

Recientemente, la línea de cruceros anunció que los veraneantes israelíes pondrán un nuevo rumbo a la aventura este verano cuando Royal Caribbean International comience a navegar desde Israel por primera vez en mayo con una tripulación y unos huéspedes mayores de 16 años totalmente vacunados. La compañía mundial de cruceros ofrecerá a los israelíes una combinación de viajes de tres a siete noches visitando las Islas Griegas y Chipre a bordo del buque "Odyssey of the Seas". Los nuevos zarpes estarán a la venta el martes 9 de marzo.

Finalmente, el Grupo Royal Caribbean informó que "seguimos trabajando con nuestro Panel de Navegación Saludable, formado por expertos científicos y médicos reconocidos a nivel mundial, para volver con más fuerza, y estamos deseando dar la bienvenida a nuestros huéspedes de nuevo a bordo".

Por MundoMarítimo