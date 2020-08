Por más de 110 años Maersk ha estado transportando bienes desde un extremo del planeta hacia el otro, cruzando océanos y conectando tierras. Pero el modelo de negocios no siempre ha sido el mismo, de hecho, para sobrevivir por más de un siglo la compañía ha estado cambiando constantemente. "La transformación es un estado mental. Si no estás cambiando, adaptándote, entonces no estás haciendo tu trabajo", dice Robbert van Trooijen, el recientemente asumido Head of Latin America and the Caribbean AP Moller-Maersk, quien dio su primera entrevista en el cargo y habló en exclusiva con MundoMaritimo sobre su nuevo rol en las Américas y los desafíos presentes y futuros de la pandemia de coronavirus (Covid-19).

Desde hace algunos años, la compañía danesa ha liderado una transición de su reputación global como naviera hacia un operador logístico integrado hecho y derecho. Junto con su transformación, que ha probado ser esencial para sobrellevar los obstáculos del Covid-19, Maersk se ha mantenido en control de la situación en todo momento. "El virus comenzó en China en diciembre y entonces supimos que no sería resuelto tan fácilmente y que tendríamos que ajustar la capacidad y eso es exactamente lo que hemos estado haciendo y lo hemos logrado de manera exitosa", dice van Trooijen quien llega a su nuevo cargo en América Latina y el Caribe luego de pasar 5 años como director regional Asia Pacífico, y haber sido el responsable para América Latina entre el 2011 y el 2015.

Tiempos inusuales, medidas inusuales

Si resumiéramos el 2020 y la pandemia en una sola palabra esta sería ‘inusual’. Sí, hemos tenido que adaptarnos a circunstancias que escapan todo concepto de normalidad y la situación ha presionado la idea de la ‘flexibilidad’ más allá de todos los límites. "Hemos tenido solicitudes inusuales por parte de cliente, y esto ha significado que hemos tenido que usar nuestras capacidades en maneras que no lo habíamos hecho antes. Pero, al mismo tiempo, esto ha expandido nuestra relación con ellos", dice el ejecutivo líder de la región latinoamericana.

Es que estando en el negocio que soporta la demanda, ajustarse a ella es crucial en términos de servicio al cliente. "En el caso particular de esta crisis, nuestro servicio al cliente ha estado mejor", dice van Trooijen que además muy orgulloso de la habilidad de la compañía de adaptarse rápidamente al cambiante escenario que cerró oficinas forzando la modalidad de trabajo remoto. "Me impresionó la velocidad con la que fuimos capaces de traspasar la barrera de lo físico y ‘virtualizarnos’ en menos de una semana y eso significó que nuestro servicio al cliente no sufrió", destaca el ejecutivo que además levanta las preguntas ¿cómo será el ambiente de oficina después de eso? ¿Qué pasará con los viajes de negocios? ¿Qué se sentirá ser parte de un equipo [en formato remoto]? ¿Cómo vemos nuestro ambiente de trabajo para los próximos años? "La presencia física es una cosa del pasado".

El beneficio de llegar tarde

Cuando comenzó el coronavirus en Wuhan, China, van Trooijen lo presenció en primera fila. "Desde el brote inicial en China, comenzamos conformando comités de seguridad global, equipos de continuidad de negocios, etc., por lo tanto, cuando la pandemia finalmente aterrizó en América Latina ya sabíamos cómo manejarnos con ella. Esto es parte de adaptarse", destaca el ejecutivo.

Las medidas tempranas tomadas por la compañía al inicio de la pandemia no solo prepararon la ‘parte de negocios’ para la continuidad, sino que también hicieron más fácil implementar medidas de seguridad para trabajadores en todas las áreas de la compañía, desde los ejecutivos trabajando desde casa hasta los colaboradores en puertos y terminales e incluso los tripulantes atrapados en alta mar durante meses en medio de la crisis de repatriación. "Estamos muy agradecidos del gobierno panameño por hacer esta gestión con los tripulantes", dice el nuevo líder de la región quien además refuerza que para Maersk la seguridad de los trabajadores ha sido la principal prioridad, seguido de entregar un servicio al cliente de calidad y soportar satisfactoriamente la demanda.

Adaptándose

Como operador logístico integral, Maersk está hecho de flexibilidad y capacidad de adaptación. "Lo único que podemos hacer [en tiempos como estos] es ser lo suficientemente ágiles para soportar patrones irregulares de demanda. Hacemos mucho más que transporte marítimo, precisamente allí es donde descansa nuestra visión estratéica", dice Trooijen quien además destaca que "todo depende del comportamiento del consumidor. En estos momentos no podemos hacer una proyección concluyente sobre cómo sería la recuperación o cuándo ocurriría. En Asia hubo una recuperación y luego un rebrote. Creo que los resultados de Q1 y Q2 fueron más optimistas que lo inicialmente proyectado, pero aún hay muchas variables para controlar mirando hacia adelante".

"La industria ha respondido de manera positiva a los cambios en la demanda de consume, siendo responsible sobre el despliegue de capacidad y actuando de manera muy disciplinada. Hasta el momento, hemos visto cómo la demanda ha disminuido y la capacidad está constantemente siendo ajustada. La demana de bienes de consumo básico sigue estable".

