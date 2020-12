El estado de Río Grande do Norte en Brasil (RN) tendrá un nuevo puerto granelero en el municipio de Porto do Mangue, Costa Norte, el que tendrá una capacidad de movilizar, inicialmente, cerca de 4 millones de toneladas de sal al año, con posibilidad de exportar otros minerales como hierro, piedra caliza y feldespato, esto según estimó la Secretaría de Estado de Desarrollo Económico (Sedec). El proyecto surgirá de una Alianza Público Privada, despertando interés de inversores chinos, y se estima que su construcción tardará unos cinco años, así lo informó el medio Tribuna Do Norte.

"Un puerto así es un proyecto muy grande y costoso, que debería tardar entre 3 a 5 años en construirse. Por esto, formamos un grupo de trabajo para realizar los estudios y hacer que la licencia sea viable", señaló Jaime Calado, titular de Sedec. Además, explicó que la Secretaría está recopilando los estudios anteriores sobre el proyecto para dar continuidad, anunciando que, pese a no tener fecha determinada, estima que en 120 días presentarán una propuesta de diseño del puerto para emitir el Estudio e Informe de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).

Este estudio contemplará los riesgos e impactos ambientales que podría ocasionar la instalación del proyecto, buscando maneras de mitigarlos. Con eso podrán acceder a la emisión de la licencia. Aparte de la Sedec, también forman parte del grupo de trabajo la Secretaría de Infraestructura del Estado y el Instituto para el Desarrollo Sostenible del Medio Ambiente (Idema).

Calado destacó que el Ibama también tendrá responsabilidad en la emisión de la licencia porque hay una parte de esta "que será terrestre porque corresponde a la zona de embarque, siendo de carácter estatal. Cuando se haya completado el proceso, dependerá de Ibama, porque queremos un puerto costa fuera. Cuando se complete el proceso la licencia será emitida por ellos. Queremos un puerto offshore".

Según encuestas para determinar la viabilidad del proyecto, se identificó a la región de Porto do Mangue como la óptima, dadas las necesidades de Río Grande do Norte de movilizar hierro, caliza, sal, entre otros. El secretario de Desarrollo Económico dijo que ya se reunió con empresarios del sector de la sal en Mossoró, quienes presentaron un estudio sobre el potencial de la producción de sal en el estado.

Jaime Calado indicó que Río Grande do Norte ya tiene la demanda de la nueva terminal de graneles, que considera que es la parte más difícil, considerando que es el primer paso para realizar una estructura de tal tamaño. Además, explicó que Porto Ilha está exportando 5,5 millones de toneladas de sal al año, pero que RN tendrá capacidad para producir de 11 a 13 millones de toneladas. El nuevo puerto podría llegar a 4 millones de toneladas de sal al año. También, Calado reporta que, por la falta de un puerto adecuado, la logística para transportar este hierro es difícil porque debe transportarse a otros estados con más de 500 kilómetros de distancia.

Isla do Porto

El puerto de Ilha de Areia Branca al que se refería el secretario, también es un puerto offshore, especializado en el flujo de sal marina que se produce en el Estado, correspondiente al 95% de la producción nacional. El Gobierno de Brasil indicó que EE.UU. es uno de los principales países interesados en la sal potiguar, a pesar de ser el segundo mayor productor de sal del mundo con 45 millones de toneladas, importando 18 millones de toneladas anuales. EE.UU. utiliza sal RN principalmente para descongelar, debido a que tiene un 99,88% de pureza, lo que permite ayudar en el deshielo que cubre las ciudades del país en invierno.

También podría ser exportado por la nueva terminal la piedra caliza. Sin embargo, todavía no existen propuestas de empresas en este mineral, por esto Calado enfatizó en que, cuando el puerto sea seguro, aparecerán. El fedespato, materia prima utilizada en la fabricación de vidrio y vajilla, es otro mineral que podría ser exportado por el nuevo puerto, producido en RN y comprado por otros países.

La inversión de la nueva terminal de graneles oscila entre US$800 millones y US$1.200 millones, esta podría variar según los factores de cantidad y variedad de productos a exportar que justifican la inversión. Calado indica que la capacidad del puerto estará definida por su diseño y que, mientras más tipos de materiales se exporten, más gastos de inversión tendrá el proyecto. Parte de los gastos serán cubiertos por recursos privados, mientras que la infraestructura complementaria, como el acceso al puerto, dependerá de los aportes del Gobierno.

Jaime Calado explicó que China Communications Construction Company (ACPC) mostró interés en el proyecto, enviando a empresarios del país a visitar RN en 2019, estando dispuesta a invertir una vez que el proyecto obtenga la licencia ambiental y demanda a través de empresa que expresen interés en exportar una determinada cantidad de productos por el puerto. Esta empresa ya opera en el lado nordeste de Brasil, invirtiendo en puertos, ferrocarriles, desarrollo urbano e industria.

Desde 2005, la nueva terminal portuaria está diseñada para operar con una operación de transbordo, donde la carga se transfiere directamente de una embarcación fluvial a otra, sin pasar por tierra. La carga se transporta por red de carreteras hasta el área del puerto, descargada y apilada, para luego transportarse en barcaza al atracadero en alta mar para el granelero que llevará la carga final. Así, grandes buques podrán cargar, reduciendo el costo de inversión en instalaciones portuarias.

Por MundoMarítimo