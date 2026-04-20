El próximo 22 y 23 de abril, el Centro de Convenciones de Cartagena será escenario del 9° Congreso Integrado de Logística, Zonas Francas y Puertos, organizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), instancia que reunirá a actores clave de la cadena logística regional. En este contexto, el economista Ricardo Sánchez, codirector de la Cátedra Kühne de Logística de la Universidad de los Andes, expondrá en el Salón Puertos sobre los “Grandes desafíos portuarios en tiempos turbulentos para el mundo”.

En la oportunidad dará a conocer un trabajo aún en desarrollo junto a Martín Sánchez-Salvá (Universidad Nacional de San Martín), en el que advierte una transformación estructural sin precedentes de la industria portuaria, impulsada por la convergencia de una serie de factores geopolíticos, económicos, tecnológicos, climáticos y regulatorios.

“Lluvia de meteoritos”

Los autores describen este escenario como una “policrisis”, caracterizada por la interacción simultánea de múltiples disrupciones. “La intersección de rivalidades geopolíticas, conflictos militares, reestructuraciones corporativas y desaceleración económica ha generado una nueva arquitectura de riesgos y oportunidades”, advierten, utilizando la metáfora de una “lluvia de meteoritos” que impacta en el comercio internacional y la logística marítima.

Entre los factores más relevantes destacan la intensificación de la rivalidad entre Estados Unidos y China en el ámbito marítimo, la creciente securitización de la infraestructura portuaria, la fragmentación regulatoria y el aumento de los costos de cumplimiento. A ello se suman fenómenos como la congestión portuaria persistente —con una merma de la puntualidad y la confiabilidad de los arribos en el primer trimestre de 2026— y un libro de órdenes de construcción de portacontenedores que supera el 34% de la flota operativa (el más alto desde 2008).

En este entorno, los puertos enfrentan lo que los autores califican como “desplazamientos tectónicos” más que tendencias graduales. Entre los principales desafíos identificados figuran la volatilidad del comercio marítimo, la consolidación corporativa de líneas navieras y operadores portuarios, la presión por cumplir estándares ambientales cada vez más exigentes, y la necesidad de adaptarse a disrupciones operativas recurrentes.

Uno de los puntos críticos es el cambio en la ecuación competitiva: “La compatibilidad regulatoria se convierte en un factor competitivo determinante que puede definir la inclusión o exclusión de un puerto en las cadenas logísticas globales”, señalan. Asimismo, advierten que la integración vertical de las navieras —que hoy controlan buques, terminales y servicios logísticos— redefine las relaciones de poder en la industria.

Las dos caras del sistema portuario en la región

En América Latina y el Caribe, este escenario presenta una doble cara. Por un lado, la región aparece como un motor de crecimiento del comercio marítimo; por otro, enfrenta brechas institucionales y de infraestructura que limitan su capacidad de respuesta. “La fragmentación institucional genera descoordinación e inconsistencias regulatorias”, subrayan, lo que se traduce en un riesgo competitivo creciente.

El análisis pone énfasis asimismo en la vulnerabilidad climática —con impactos directos en infraestructura y operaciones— y en la necesidad de inversiones significativas: se estiman en unos US$50.000 millones solo para cerrar la brecha portuaria en la región.

De nodos del transporte a plataformas estratégicas

Sin embargo, la conclusión más relevante apunta a un cambio de paradigma. “El puerto ‘exitoso’ ya no es solo el más eficiente”, plantean los autores. En adelante, deberá ser “simultáneamente eficiente, resiliente, digitalmente integrado, regulatoriamente compatible, climáticamente adaptado, geopolíticamente aceptable y financieramente sostenible”.

Este giro implica que los puertos dejan de ser simples nodos logísticos para convertirse en plataformas estratégicas integradas en políticas de desarrollo, seguridad y transición energética. “El puerto concebido en los años noventa era una infraestructura de transferencia modal; el puerto que emerge es una plataforma multifuncional”, afirman.

Finalmente, el trabajo advierte que aquellos puertos que no logren adaptarse a este nuevo entorno corren el riesgo de perder relevancia. “Ya no pueden competir exclusivamente reduciendo millas, tiempo o costos. Deben hacerlo reduciendo la fricción geopolítica, regulatoria y operativa”, concluyen.

La exposición de Ricardo Sánchez tendrá lugar en el Salón Puertos del Centro de Convenciones de Cartagena, el 22 de abril de 9.30 a 10 horas de Colombia.

Por MundoMaritimo