Rhenus Logistics y Avianca Cargo realizaron con éxito el transporte de helicópteros civiles embalados desde el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), Estados Unidos, hasta el Aeropuerto Internacional Vitória–Eurico de Aguiar Salles (VIX), Brasil. Esta operación marca la primera vez en la historia que un envío de este tipo aterriza en Vitória, Brasil.
Se espera completar más de 35 envíos de helicópteros antes de finalizar el año, para uno de los principales fabricantes de helicópteros civiles del mundo, utilizando aeronaves Airbus A330F, con fases adicionales que continuarán más allá de 2026.
De este modo, Rhenus Logistics y Avianca Cargo se convirtieron en las primeras compañías logísticas en realizar este tipo de operación en el aeropuerto, ofreciendo una solución completa y exclusiva que elimina la necesidad de traslados terrestres aduaneros y reduce pasos logísticos, tiempos de tránsito y costos. Todo el proceso está siendo gestionado por equipos de Rhenus y Avianca Cargo en Estados Unidos y Brasil, cubriendo transporte aéreo internacional, transporte doméstico y operaciones en régimen aduanero.
La solución puerta a puerta incluye:
“Históricamente, los envíos de helicópteros hacia Brasil aterrizaban en Viracopos (VCP), lo que requería complejos traslados terrestres en régimen aduanero hasta Vitória para el despacho, y luego regresar a São Paulo para la entrega final. Este proceso era lento e ineficiente,” afirmó Christian Luque, Regional Head Key Accounts Tech-Trade Americas, Rhenus Logistics. “Al volar directamente a VIX, hemos eliminado múltiples etapas y creado una solución más rápida, eficiente y rentable. Esta operación establece un nuevo referente para la carga aérea de alto valor en Brasil, y la posibilidad de agilizar la entrega directamente a través de Vitória representa un gran avance en eficiencia y excelencia en el servicio”.
Dado que São Paulo alberga una de las flotas de helicópteros más grandes del mundo, Rhenus desempeña un papel estratégico en el apoyo al creciente sector agroindustrial de Brasil, donde los helicópteros se utilizan cada vez más para monitoreo de cultivos y operaciones. Considerado uno de los principales productores y exportadores globales de café, azúcar y soja, las exportaciones agroindustriales de Brasil alcanzaron los US$164,4 mil millones en 2024, representando casi la mitad del total de exportaciones del país.
“Esta operación demuestra la experiencia y capacidad que hemos desarrollado para manejar carga especializada y sobredimensionada, conectando de manera eficiente Estados Unidos y América Latina mediante soluciones logísticas que abren nuevas oportunidades para nuestros clientes y la región. Continuaremos fortaleciendo nuestra presencia en Brasil y ofreciendo alternativas innovadoras que impulsen la competitividad y el desarrollo económico”, afirmó Diogo Elias, CEO de Avianca Cargo.
“Estamos orgullosos de apoyar esta operación, garantizando la entrega segura, eficiente y puntual de los helicópteros,” señaló Jacques Nijankin, Head of Air Freight North America para Rhenus Logistics. “Nuestra experiencia en la gestión de operaciones aéreas complejas a través de nuestro servicio gateway en Miami nos permite atender la creciente demanda de transporte rápido y confiable hacia LATAM, especialmente en industrias como la agroindustrial, vital para la economía brasileña. Ser parte de este hito para VIX también resalta nuestra capacidad para enfrentar escenarios logísticos complejos y crear nuevas oportunidades para la carga aérea en la región”.
3716 compañías registradas, 50 países, 81 empresas patrocinadas
