En un escenario global marcado por la aceleración del comercio internacional, Rhenus Logistics reafirma su posición como una de las principales compañías proveedoras de logística en América Latina, al consolidar su presencia en la ruta estratégica Asia–Latam y registrar un crecimiento sin precedentes durante el período 2024–2025.

Durante este período, Rhenus Logistics en Latinoamérica gestionó 170.000 TEUs en envíos de contenedores completos (FCL) a lo largo de la ruta Lejano Oriente (Far East Asia) – Latinoamérica, posicionándose como Top 3 en este trade lane estratégico. Este desempeño refleja una expansión sostenida y una ejecución operativa alineada con las crecientes exigencias del comercio internacional.

El impacto del crecimiento a lo largo de la ruta Asia–Latam se refleja en resultados contundentes tanto a nivel regional como local. En particular, Rhenus alcanzó el ranking N.º 1 en los flujos del Lejano Oriente hacia Argentina, Colombia, y Paraguay, consolidando su liderazgo en estos mercados clave.

Asimismo, Rhenus fortaleció de manera significativa su desempeño en otros países, apalancando su presencia local y sus capacidades operativas para atender de forma eficiente las necesidades del comercio internacional. Este posicionamiento consolida a Rhenus como un actor clave en la ruta Lejano Oriente–Latinoamérica, combinando escala, conocimiento local y una red operativa sólida para respaldar el crecimiento de sus clientes en la región.

Este resultado cobra aún mayor relevancia en un contexto en el que se proyecta que las empresas asiáticas continúen incrementando sus exportaciones hacia América Latina. De acuerdo con estimaciones de Americas Market Intelligence, el volumen de comercio entre China y América Latina podría alcanzar los US$700.000 millones hacia 2035, impulsando la necesidad de proveedores logísticos con capacidades cada vez más robustas, eficientes y alineadas con los estándares del mercado asiático.

Soporte estratégico desde Asia

Como parte de su estrategia para fortalecer esta ruta, Rhenus cuenta con un centro de procurement en Hong Kong, dedicado exclusivamente a atender las necesidades del mercado latinoamericano. Esta presencia en uno de los principales hubs comerciales de la compañía que permite garantizar una gestión eficiente desde origen, optimizar la coordinación con proveedores en Asia y conectar de forma directa las operaciones regionales con el mercado internacional.

El centro de Hong Kong actúa como un enlace estratégico entre Asia y Latinoamérica, aportando mayor visibilidad, agilidad y control a la cadena de suministro, y reforzando la capacidad de Rhenus para responder a las crecientes demandas del comercio global.

Una apuesta estratégica de largo plazo

“El crecimiento sostenido que estamos logrando en América Latina confirma que la ruta Asia–Latam es un pilar estratégico para Rhenus en la región. Estos resultados reflejan no solo nuestra capacidad de ejecución local, sino también una visión de largo plazo centrada en anticiparnos a las necesidades del mercado global y en acompañar activamente el desarrollo de las economías locales en la región”, señaló Fadelly Duque, Head of Sales LATAM, Rhenus Logistics.

Con una estrategia enfocada en eficiencia, confiabilidad operativa y fortalecimiento regional, Rhenus Logistics continúa posicionándose como un socio logístico clave para el comercio entre Asia y América Latina, acompañando la evolución de las cadenas de suministro y el crecimiento del intercambio entre ambas regiones.