El conocimiento popular indica que para avanzar debemos mirar al pasado y ver donde hemos estado. Quizás esta premisa no sea tan cierta en el caso del shipping, ya que los imprevistos parecieran no considerar el pasado, presente o futuro, forzando a los actores a adaptarse repetidamente a las cambiantes condiciones. Pero lo que sí se puede hacer es analizar las situaciones, contextos en el que transcurrieron los hechos, y evaluar las adaptaciones a los desafíos que se pueden aplicar al enfrentar nuevas disrupciones… después de todo, luego de la pandemia todo se resume en aprender a adaptarse. Eso es precisamente lo que el webinar conjunto de MundoMarítimo y UNCTAD, basado en el reporte Review of maritime transport 2022: Latinoamérica y el Caribe, busca abordar.

Tendencias, indicadores de desempeño, marco regulatorio

La sesión se desarrollará el 1 de diciembre y constará de tres panales y una ronda de Q&A.

Jan Hoffmann jefe rama logística y comercio UNCTAD presentará “Principales tendencias en el comercio marítimo, negocios marítimos y portuarios y tarifas de fletes”, seguido por “Enfoque en los indicadores clave de rendimiento y los efectos de la consolidación y competencia en el sector del transporte marítimo”, presentado por Luisa Rodríguez, Economic Affairs Officer, UNCTAD Trade & Logistics Branch, y finalizando con “La facilitación del comercio y el marco jurídico reglamentario necesario para fomentar el comercio y el transporte marítimo internacional”, de Pamela Ugaz Economic Affairs Officer, UNCTAD Trade & Logistics Branch. El webinar será presentado por Víctor Gallardo, Managing Director MundoMaritimo y moderado por Bárbara Salgado, International Content Editor MundoMaritimo.

Desde 1968, versión 2022

Publicado desde 1968, el reporte Review of Maritime Transport ofrece un análisis de los cambios tanto cíclicos como estructurales que afectan al comercio internacional, puertos, y el transporte marítimo, junto con una amplia muestra de estadísticas de comercio y transporte marítimo. La versión de este año incluye un capítulo especial sobre la consolidación y competencia en el sector del transporte marítimo. El webinar de MundoMaritimo y UNCTAD se enfocará en las principales conclusiones del reporte 2022 y entrará en detalle especialmente enfocado hacia la región Latinoamericana y el Caribe.

El webinar, que es gratuito previo registro, se dictará íntegramente en español. Click aquí para inscribirse.

Por MundoMaritimo