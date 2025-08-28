El análisis del primer semestre de Alphaliner sobre los 30 principales puertos de contenedores del mundo revela un retorno progresivo de las líneas navieras y de los importadores a los puertos de la Costa Oeste de Estados Unidos. La mejora en los niveles de congestión en la región y las tensiones derivadas de la crisis del Mar Rojo impulsaron este cambio.

El complejo portuario de Los Ángeles/Long Beach (LA/LB) registró un crecimiento interanual de 7,5% en la movilización de contenedores, alcanzando 9,7 millones de TEUs en el semestre, su mejor resultado de enero a junio desde 2022. En contraste, los puertos de Nueva York y Nueva Jersey (NY/NJ) crecieron 4,9%, con 4,4 millones de TEUs movilizados.

Julio reforzó esta tendencia, ya que ambas costas observaron un fuerte aumento de importaciones ante la amenaza de nuevos aranceles, pero LA/LB mostró una expansión mayor que NY/NJ.

En Asia, el puerto de Tanjung Pelepas, Malasia, lideró el crecimiento porcentual dentro del top 30. La terminal operada por PTP, una empresa conjunta de MMC Corp y APM Terminals, experimentó un alza de 15,4% tras convertirse en el nuevo hub de la Gemini Cooperation para sus servicios entre el Lejano Oriente y Europa. Según su CEO, Mark Hardiman, “los volúmenes de Gemini ahora representan alrededor del 60% de la movilización total”. Por su parte, Port Kelang, también en Malasia, creció solo 2,9%.

En India, el puerto de Jawaharlal Nehru/Nhava Sheva destacó con un incremento del 15,2%, alcanzando 3,87 millones de TEUs. Este avance responde a la entrada en operación de la Fase 2 de Bharat Mumbai Container Terminals (BMCT) en febrero, que añade 2,4 millones de TEUs de capacidad y proyecta superar los 10 millones de TEUs en 2027. El puerto de Mundra aún no publica cifras de abril-junio, pero su operador APSEZ reportó 20% de aumento anualizado.

Europa también mostró señales de recuperación. Hamburgo, tercer puerto más grande del continente, registró un aumento de 9,3% tras varios años de caídas. El crecimiento fue impulsado por el comercio con Lejano Oriente (+10,7%) y el Mar Báltico (+20,8%). Los buques de más de 10.000 TEUs aumentaron sus recaladas en 50%, y los de más de 24.000 TEUs en 30%. Sin embargo, el puerto sigue por debajo de sus niveles previos a la pandemia.

Solo dos puertos en el top 30 reportaron descensos: Hong Kong, que cayó otro 3,4%, bajando del puesto 11 al 15, y fue superado por Amberes-Brujas por primera vez.

Por su parte, China consolidó su liderazgo mundial. Sus puertos movilizaron 170 millones de TEUs en el semestre, un aumento de 6,9% pese a los aranceles estadounidenses de hasta 145%. El puerto de Shenzhen lideró el crecimiento nacional con un alza de 10,8%, mientras que Shanghái, Qingdao y Guangzhou mantuvieron un ritmo estable. En conjunto, los 10 principales puertos chinos representan más de la mitad de la movilización total de contenedores del top 30.

Puertos de Contenedores Top 30: TEUS y % de crecimiento primer semestre 2025/ 2024:

1. Shanghái (China): 27.064.100 TEUs (6,1%); 2. Singapur (Singapur): 21.715.419 TEUs (7,2%); 3. Ningbo-Zhoushan (China): 21.050.000 TEUs (9,9%); 4. Shenzhen (China): 17.230.000 TEUs (10,8%); 5. Qingdao (China): 16.380.000 TEUs (7,8%); 6. Guangzhou (China): 13.640.000 TEUs (7,7%); 7. Busan (Corea): 12.683.020 TEUs (3,5%); 8. Tianjin (China): 12.247.800 TEUs (3,1%); 9. Los Ángeles/Long Beach (EE.UU.): 9.702.444 TEUs (7,5%); 10. Dubái (EAU): 7.774.000 TEUs (6,0%); 11. Port Kelang (Malasia): 7.327.909 TEUs (2,9%); 12. Róterdam (Países Bajos): 7.026.000 TEUs (2,7%); 13. Amberes-Brujas (Bélgica): 6.910.000 TEUs (3,7%); 14. Tanjung Pelepas (Malasia): 6.872.112 TEUs (15,4%); 15. Hong Kong (China): 6.534.000 TEUs (-3,4%);

16. Xiamen (China): 5.938.600 TEUs (1,1%); 17. Tánger Med (Marruecos): n.a. (n.a.); 18. Laem Chabang (Tailandia): 5.109.800 TEUs (10,5%); 19. Beibu Gulf (China): 4.760.000 TEUs (10,2%); 20. Kaohsiung (Taiwán): 4.516.808 TEUs (-2,2%); 21. Ho Chi Minh City (Vietnam): n.a.(n.a.); 22. Nueva York/Nueva Jersey (EE.UU.): 4.417.282 TEUs (4,9%); 23. Mundra (India): n.a. (n.a.); 24. Hamburgo (Alemania): 4.200.000 TEUs (9,3%); 25. Colombo (Sri Lanka): 3.972.053 TEUs (2,1%); 26. Yakarta (Indonesia): 3.900.000 TEUs (8,3%); 27. Haiphong (Vietnam): n.a. (n.a.); 28. Cai Mep (Vietnam): n.a. (n.a.); 29. Nhava Sheva (India): 3.874.394 TEUs (15,2%); 30. Rizhao (China): 3.660.000 TEUs (8,9%);

Por MundoMaritimo