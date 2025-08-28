El análisis del primer semestre de Alphaliner sobre los 30 principales puertos de contenedores del mundo revela un retorno progresivo de las líneas navieras y de los importadores a los puertos de la Costa Oeste de Estados Unidos. La mejora en los niveles de congestión en la región y las tensiones derivadas de la crisis del Mar Rojo impulsaron este cambio.
El complejo portuario de Los Ángeles/Long Beach (LA/LB) registró un crecimiento interanual de 7,5% en la movilización de contenedores, alcanzando 9,7 millones de TEUs en el semestre, su mejor resultado de enero a junio desde 2022. En contraste, los puertos de Nueva York y Nueva Jersey (NY/NJ) crecieron 4,9%, con 4,4 millones de TEUs movilizados.
Julio reforzó esta tendencia, ya que ambas costas observaron un fuerte aumento de importaciones ante la amenaza de nuevos aranceles, pero LA/LB mostró una expansión mayor que NY/NJ.
En Asia, el puerto de Tanjung Pelepas, Malasia, lideró el crecimiento porcentual dentro del top 30. La terminal operada por PTP, una empresa conjunta de MMC Corp y APM Terminals, experimentó un alza de 15,4% tras convertirse en el nuevo hub de la Gemini Cooperation para sus servicios entre el Lejano Oriente y Europa. Según su CEO, Mark Hardiman, “los volúmenes de Gemini ahora representan alrededor del 60% de la movilización total”. Por su parte, Port Kelang, también en Malasia, creció solo 2,9%.
En India, el puerto de Jawaharlal Nehru/Nhava Sheva destacó con un incremento del 15,2%, alcanzando 3,87 millones de TEUs. Este avance responde a la entrada en operación de la Fase 2 de Bharat Mumbai Container Terminals (BMCT) en febrero, que añade 2,4 millones de TEUs de capacidad y proyecta superar los 10 millones de TEUs en 2027. El puerto de Mundra aún no publica cifras de abril-junio, pero su operador APSEZ reportó 20% de aumento anualizado.
Europa también mostró señales de recuperación. Hamburgo, tercer puerto más grande del continente, registró un aumento de 9,3% tras varios años de caídas. El crecimiento fue impulsado por el comercio con Lejano Oriente (+10,7%) y el Mar Báltico (+20,8%). Los buques de más de 10.000 TEUs aumentaron sus recaladas en 50%, y los de más de 24.000 TEUs en 30%. Sin embargo, el puerto sigue por debajo de sus niveles previos a la pandemia.
Solo dos puertos en el top 30 reportaron descensos: Hong Kong, que cayó otro 3,4%, bajando del puesto 11 al 15, y fue superado por Amberes-Brujas por primera vez.
Por su parte, China consolidó su liderazgo mundial. Sus puertos movilizaron 170 millones de TEUs en el semestre, un aumento de 6,9% pese a los aranceles estadounidenses de hasta 145%. El puerto de Shenzhen lideró el crecimiento nacional con un alza de 10,8%, mientras que Shanghái, Qingdao y Guangzhou mantuvieron un ritmo estable. En conjunto, los 10 principales puertos chinos representan más de la mitad de la movilización total de contenedores del top 30.
Puertos de Contenedores Top 30: TEUS y % de crecimiento primer semestre 2025/ 2024:
1. Shanghái (China): 27.064.100 TEUs (6,1%); 2. Singapur (Singapur): 21.715.419 TEUs (7,2%); 3. Ningbo-Zhoushan (China): 21.050.000 TEUs (9,9%); 4. Shenzhen (China): 17.230.000 TEUs (10,8%); 5. Qingdao (China): 16.380.000 TEUs (7,8%); 6. Guangzhou (China): 13.640.000 TEUs (7,7%); 7. Busan (Corea): 12.683.020 TEUs (3,5%); 8. Tianjin (China): 12.247.800 TEUs (3,1%); 9. Los Ángeles/Long Beach (EE.UU.): 9.702.444 TEUs (7,5%); 10. Dubái (EAU): 7.774.000 TEUs (6,0%); 11. Port Kelang (Malasia): 7.327.909 TEUs (2,9%); 12. Róterdam (Países Bajos): 7.026.000 TEUs (2,7%); 13. Amberes-Brujas (Bélgica): 6.910.000 TEUs (3,7%); 14. Tanjung Pelepas (Malasia): 6.872.112 TEUs (15,4%); 15. Hong Kong (China): 6.534.000 TEUs (-3,4%);
16. Xiamen (China): 5.938.600 TEUs (1,1%); 17. Tánger Med (Marruecos): n.a. (n.a.); 18. Laem Chabang (Tailandia): 5.109.800 TEUs (10,5%); 19. Beibu Gulf (China): 4.760.000 TEUs (10,2%); 20. Kaohsiung (Taiwán): 4.516.808 TEUs (-2,2%); 21. Ho Chi Minh City (Vietnam): n.a.(n.a.); 22. Nueva York/Nueva Jersey (EE.UU.): 4.417.282 TEUs (4,9%); 23. Mundra (India): n.a. (n.a.); 24. Hamburgo (Alemania): 4.200.000 TEUs (9,3%); 25. Colombo (Sri Lanka): 3.972.053 TEUs (2,1%); 26. Yakarta (Indonesia): 3.900.000 TEUs (8,3%); 27. Haiphong (Vietnam): n.a. (n.a.); 28. Cai Mep (Vietnam): n.a. (n.a.); 29. Nhava Sheva (India): 3.874.394 TEUs (15,2%); 30. Rizhao (China): 3.660.000 TEUs (8,9%);
Por MundoMaritimo
Guerra Comercial: Puertos de contenedores la costa oeste de Estados Unidos son los más afectados
3713 compañías registradas, 50 países, 78 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.