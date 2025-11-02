Saudi Aramco sorprendió al mercado energético con un nuevo recorte en sus precios contractuales (CP) de gas licuado de petróleo (GLP) para noviembre de 2025, llevándolos al nivel más bajo desde agosto de 2023. El CP para propano cayó US$20 por tonelada hasta US$475, mientras que el butano bajó US$15 por tonelada a US$460. Se trata del segundo ajuste consecutivo, luego de una reducción similar en octubre.

Según Drewry, esta política de precios responde a una “intensa competencia con los exportadores estadounidenses y otros proveedores”, en un contexto de demanda global moderada —que crece apenas 2% interanual—, inventarios elevados y compradores reacios a comprometer volúmenes para 2026.

La consultora subraya que el movimiento de Aramco “estrecha la brecha de precios entre los cargamentos del Medio Oriente y los de Estados Unidos”, volviendo más competitiva la oferta de la región frente a proveedores como Argelia o el Mediterráneo. Detrás de esta estrategia estarían varios factores: la débil demanda asiática, especialmente desde el sector de deshidrogenación de propano (PDH) en China; altos niveles de existencias tras la reposición del tercer trimestre; precios del crudo en baja por sobreoferta global; y previsiones de un invierno moderado que retrasan el repunte estacional del consumo.

El objetivo de Aramco sería consolidar su posición en Asia-Pacífico, un mercado donde exportadores estadounidenses han ganado terreno gracias a su creciente capacidad de terminales y producción. “Indonesia y la India se han convertido en campos de batalla comerciales clave entre proveedores del Medio Oriente y de Estados Unidos”, apunta Drewry, señalando que el recorte saudí ya incentivó a China a aumentar sus importaciones desde el Golfo Pérsico, en parte por sus tensiones con Washington en tarifas y costos portuarios.

Impacto en el sector naviero

Desde el punto de vista naviero, las consecuencias son mixtas. En el corto plazo, los analistas prevén un impulso a los cargamentos spot desde Medio Oriente hacia Asia, con preferencia por rutas más cortas respecto a las estadounidenses. Esto “podría brindar un alivio temporal a las tarifas spot de transporte”, señala Drewry, al favorecer una reasignación de buques hacia el Pacífico.

Sin embargo, a mediano plazo, el incremento de flujos intraasiáticos podría reducir la demanda de “tonelada-milla”, ejerciendo presión bajista sobre las tarifas de flete. La consultora advierte que “la persistencia de un exceso de flota y las nuevas entregas previstas desde 2026 podrían agravar la sobreoferta de capacidad”.

A pesar de que la brecha de precios entre Estados Unidos y Asia se ha estrechado, el país norteamericano seguirá siendo un actor dominante gracias a su oferta abundante y propano de alta calidad, muy demandado por la industria petroquímica china. Además, los acuerdos energéticos firmados durante la administración Trump —que obligan a ciertos países a mantener compras de energía estadounidense— ayudan a proteger su participación de mercado.

Restricciones del Canal de Panamá También influyen

Las restricciones en el Canal de Panamá, que obligan a muchas naves a rodear el Cabo de Buena Esperanza, también inciden en el panorama. Esa desviación “ha elevado los fletes en la ruta EE. UU.–Japón, favoreciendo la competitividad de las exportaciones desde el Medio Oriente”, observa Drewry.

Por otra parte, en Europa, las rebajas saudíes podrían llevar a un reajuste de precios en Argelia y Mt. Belvieu (localidad del estado de Texas, EE. UU., que alberga el mayor centro de fraccionamiento, almacenamiento y comercialización de GLP del mundo), aunque la consultora considera improbable una recuperación significativa de los flujos Medio Oriente–Europa debido a los riesgos en el Canal de Suez y a la preferencia del continente por el GLP estadounidense.

En síntesis, los recortes de Aramco abren oportunidades para importadores y traders, pero también acentúan la inestabilidad del mercado. Como concluye Drewry, “aunque se prevé un aumento de las importaciones globales de GLP, la reconfiguración de rutas y los episodios de arbitraje podrían introducir nueva incertidumbre en el transporte marítimo”.

