Saudi Aramco sorprendió al mercado energético con un nuevo recorte en sus precios contractuales (CP) de gas licuado de petróleo (GLP) para noviembre de 2025, llevándolos al nivel más bajo desde agosto de 2023. El CP para propano cayó US$20 por tonelada hasta US$475, mientras que el butano bajó US$15 por tonelada a US$460. Se trata del segundo ajuste consecutivo, luego de una reducción similar en octubre.
Según Drewry, esta política de precios responde a una “intensa competencia con los exportadores estadounidenses y otros proveedores”, en un contexto de demanda global moderada —que crece apenas 2% interanual—, inventarios elevados y compradores reacios a comprometer volúmenes para 2026.
La consultora subraya que el movimiento de Aramco “estrecha la brecha de precios entre los cargamentos del Medio Oriente y los de Estados Unidos”, volviendo más competitiva la oferta de la región frente a proveedores como Argelia o el Mediterráneo. Detrás de esta estrategia estarían varios factores: la débil demanda asiática, especialmente desde el sector de deshidrogenación de propano (PDH) en China; altos niveles de existencias tras la reposición del tercer trimestre; precios del crudo en baja por sobreoferta global; y previsiones de un invierno moderado que retrasan el repunte estacional del consumo.
El objetivo de Aramco sería consolidar su posición en Asia-Pacífico, un mercado donde exportadores estadounidenses han ganado terreno gracias a su creciente capacidad de terminales y producción. “Indonesia y la India se han convertido en campos de batalla comerciales clave entre proveedores del Medio Oriente y de Estados Unidos”, apunta Drewry, señalando que el recorte saudí ya incentivó a China a aumentar sus importaciones desde el Golfo Pérsico, en parte por sus tensiones con Washington en tarifas y costos portuarios.
Impacto en el sector naviero
Desde el punto de vista naviero, las consecuencias son mixtas. En el corto plazo, los analistas prevén un impulso a los cargamentos spot desde Medio Oriente hacia Asia, con preferencia por rutas más cortas respecto a las estadounidenses. Esto “podría brindar un alivio temporal a las tarifas spot de transporte”, señala Drewry, al favorecer una reasignación de buques hacia el Pacífico.
Sin embargo, a mediano plazo, el incremento de flujos intraasiáticos podría reducir la demanda de “tonelada-milla”, ejerciendo presión bajista sobre las tarifas de flete. La consultora advierte que “la persistencia de un exceso de flota y las nuevas entregas previstas desde 2026 podrían agravar la sobreoferta de capacidad”.
A pesar de que la brecha de precios entre Estados Unidos y Asia se ha estrechado, el país norteamericano seguirá siendo un actor dominante gracias a su oferta abundante y propano de alta calidad, muy demandado por la industria petroquímica china. Además, los acuerdos energéticos firmados durante la administración Trump —que obligan a ciertos países a mantener compras de energía estadounidense— ayudan a proteger su participación de mercado.
Restricciones del Canal de Panamá También influyen
Las restricciones en el Canal de Panamá, que obligan a muchas naves a rodear el Cabo de Buena Esperanza, también inciden en el panorama. Esa desviación “ha elevado los fletes en la ruta EE. UU.–Japón, favoreciendo la competitividad de las exportaciones desde el Medio Oriente”, observa Drewry.
Por otra parte, en Europa, las rebajas saudíes podrían llevar a un reajuste de precios en Argelia y Mt. Belvieu (localidad del estado de Texas, EE. UU., que alberga el mayor centro de fraccionamiento, almacenamiento y comercialización de GLP del mundo), aunque la consultora considera improbable una recuperación significativa de los flujos Medio Oriente–Europa debido a los riesgos en el Canal de Suez y a la preferencia del continente por el GLP estadounidense.
En síntesis, los recortes de Aramco abren oportunidades para importadores y traders, pero también acentúan la inestabilidad del mercado. Como concluye Drewry, “aunque se prevé un aumento de las importaciones globales de GLP, la reconfiguración de rutas y los episodios de arbitraje podrían introducir nueva incertidumbre en el transporte marítimo”.
Por MundoMaritimo
Tanquero en llamas tras ataque en el Mar Rojo representa un peligro ambiental inminente
3716 compañías registradas, 50 países, 79 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.