La pandemia ha cambiado la realidad en todos los sentidos, poniendo el foco en soluciones a situaciones inusuales que se han convertido en la norma por estos días. ¿Qué, cómo y cuándo aplican los seguros marítimos bajo el contexto actual? Esa es una pregunta que ha estado rondando en el ambiente desde que se desató el coronavirus en el mundo y que los abogados, armadores, dueños de la carga, aseguradores y demás actores han ido respondiendo caso a caso.

Queriendo ser parte del debate que busca respuestas, MundoMaritimo organizó un ciclo de seminarios web titulado "COVID-19 y la industria marítima", con motivo de sus 18 años, y donde se tratan precisamente temas relevantes de la industria bajo el contexto de pandemia y las proyecciones de mediano y largo plazo. La serie de seminarios comenzó con el webinar "Claims y cobertura de seguros de P&I", donde la socia y gerente comercial de MundoMaritimo, Claudia Magna, agradeció a los más de 300 asistentes por compartir los 18 años de existencia del medio. "Desde nuestro primer contenido en 2002 hasta el día de hoy, nuestro medio especializado ha publicado cerca de 40.000 artículos, contando con el apoyo de más de un centenar de compañías de la industria que confían en nuestro trabajo y a los más de 100.000 lectores provenientes del sector marítimo, portuario, comercio internacional y de toda la cadena de suministro. Como parte de nuestra celebración, acorde a los nuevos tiempos, y en vista de la situación que hoy nos obliga a permanecer en nuestros hogares o, en algunos casos en nuestro lugar de trabajo, hemos impulsado la iniciativa de desarrollar un ciclo de seminarios web bajo el lema 'COVID-19 y la industria marítima', con el apoyo de Durán y Cía Abogados, el patrocinio del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo y el Centro de Estudios del Mar, dependiente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso".

Múltiples visiones

Moderados por Rafael Durán, socio Durán y Cía. Abogados, los relatores analizaron desde diferentes puntos de vista qué aplica y qué no aplica y cómo proceder en casos en que la nave o la carga se vean afectados por COVID-19 o los efectos colaterales de la enfermedad: cuarentenas, cierres de puertos, etc. ¿Califica el coronavirus como Fuerza Mayor? Para casos de Ley Inglesa a veces sí, a veces no, según detalló Elizabeth Turnbull, socia en Preston Turnbull LLP (UK). "Como la industria marítima y naviera nació en Inglaterra, las primeras nociones de legislación también surgieron bajo el alero de la Ley Inglesa que resulta ser muy antigua y también muy amplia. Al día de hoy, hay un ‘80 y tantos’ por ciento de casos que llegan a resolución bajo Ley Inglesa porque son naves que se rigen por esa legislación y como tiene tanto tiempo, por muy extraño o inusual que sea el caso, lo más probable es que tenga un precedente sobre cómo proceder. Por eso, es necesario analizar cada caso de manera individual para ver, primero, si se rige bajo la ley y, segundo, si aplica o no el principio de Fuerza Mayor, que de ser así terminaría por anular el contrato", explica la experta desde Londres.

Para Andrew Cave, Cave & Cía. y corresponsal de P&I, la definición de ‘brote’ es clave para determinar si aplican o no las cláusulas propiedad e indemnización. "Vida y salud, cargas y cuarentenas", es lo que cubren las pólizas de P&I relativos al Covid-19, pero esto, además de ser muy amplio, incluye una serie de subdivisiones que obligan a que cada caso sea estudiado de manera particular para determinar si aplica o no la cobertura.

En tanto, José María Sánchez, Claims Manager MSC, y que participó del webinar desde España, destacó el avance de la documentación electrónica para facilitar los procedimientos legales involucrados con la carga (B/Ls), que se ha visto intensamente impulsado en los últimos meses, precisamente a causa de la pandemia. "La documentación electrónica está desbancando el reinado del papel", destacó el abogado a cargo del área de claims de una de las mayores navieras del mundo.

El abogado y profesor de derecho marítimo de la PUCV, Claudio Barroilhet, participó entregando las palabras de apertura y presentando a los relatores, acompañado de Rafael Durán, socio Durán y Cía. Abogados, quien es además vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, rama chilena.

La próxima entrega del ciclo “COVID-19 y la industria marítima” será el martes 8 de septiembre y tratará sobre "La ley portuaria en Iberoamérica".

Por MundoMarítimo