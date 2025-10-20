Quality & Shipping (Q&S), compañía chilena especializada en asesoría y operaciones marítimas, ha pasado en pocos años de ser una empresa emergente a consolidarse como un referente técnico en el sector marítimo y logístico sudamericano. Con operaciones consolidadas en Chile y Perú, y presencia estratégica en España, se prepara ahora para ampliar su alcance hacia Europa, Asia y otros puntos de América.

El Gerente General de Q&S, Luis Díaz, atribuye este crecimiento a una combinación precisa entre “especialización operativa, autonomía técnica y estructura certificada”. Según explica, desde sus inicios la compañía apostó por construir un modelo propio, basado en equipos técnicos internos, procesos estandarizados y una cultura organizacional “centrada en la calidad, la discreción y la respuesta inmediata”.

Esa visión ha permitido un crecimiento orgánico y sostenido, impulsado por la confianza de sus clientes y por la capacidad de ejecutar servicios de alta complejidad con independencia técnica. Hoy, la empresa opera en los principales terminales marítimos de Chile y Perú, y cuenta con un equipo consolidado que proyecta su modelo a nivel global.

La estrategia de internacionalización de Q&S se estructura en tres pilares: la participación en ferias internacionales, el fortalecimiento de alianzas técnicas y comerciales, y la inversión en equipamiento y capacitación local. “Estamos trabajando en la apertura de nuevas oficinas de enlace y en el desarrollo de contratos de soporte técnico permanente, lo que nos permitirá operar con autonomía en Europa, Asia y América Latina, siempre bajo estándares internacionales”, detalla Díaz.

Uno de los hitos recientes en el desarrollo de la compañía ha sido la obtención de la acreditación ISO 9001:2015, otorgada por ABS Quality Evaluations, que marca una nueva etapa de madurez interna. “Esta certificación no solo formaliza nuestros procesos, sino que garantiza trazabilidad, control documental y mejora continua en cada servicio”, explica el ejecutivo. Este respaldo técnico ha permitido a la compañía estandarizar operaciones y consolidar sus áreas técnicas, legales, contables y de seguridad, fortaleciendo su capacidad de respuesta ante los desafíos del sector.

La participación en ferias y eventos internacionales también ha sido clave para posicionar a Q&S. La compañía ha estado presente en encuentros como Breakbulk Rotterdam y Houston, FEINDEF, Expomin, Intermodal Brasil, Exponor, Enloce y Minpro, donde ha presentado su propuesta de valor ante actores del ámbito marítimo, logístico e industrial. “La recepción ha sido excelente; hemos establecido vínculos con navieras, terminales y agentes que valoran nuestra certificación internacional y nuestra autonomía operativa”, comenta Díaz.

Entre sus principales líneas de servicio destacan las intervenciones especializadas de maestranza a bordo para cargas sobredimensionadas y eólicas, junto a un portafolio que abarca servicios de Port Captain, inspecciones y certificaciones, bunker & condition surveys, draught surveys, consultoría marítima y desarrollo de Method Statements.

Capacidad técnica e independencia total

El sello diferenciador, sostiene Díaz, está en la capacidad técnica con independencia total: “No subcontratamos: contamos con personal técnico propio, equipos industriales autónomos y procesos estandarizados que nos permiten intervenir directamente en terreno”. Cada operación incluye informes técnicos, reportes fotográficos y asesoría en tiempo real, herramientas que permiten a los clientes tomar decisiones informadas, reducir riesgos y optimizar tiempos y costos.

Además, Q&S ha fortalecido sus vínculos con terminales marítimos, compañías mineras, energéticas y operadores logísticos, además de trabajar en coordinación con aseguradoras y autoridades portuarias. Estas alianzas han impulsado su participación en evaluaciones de siniestros, certificaciones técnicas y operaciones de alta complejidad.

De cara al futuro, la empresa proyecta avanzar hacia contratos de soporte técnico permanente y expandir su red de operaciones certificadas en mercados estratégicos. Pero más allá de los resultados, Díaz destaca un aspecto que considera esencial: “En Quality & Shipping no solo ejecutamos operaciones: las diseñamos, documentamos, evaluamos y optimizamos, siempre con cercanía, compromiso y profesionalismo”.

Esa cultura organizacional, basada en la calidad y la confianza, resume la esencia de la compañía. “Hemos formado equipos técnicos sólidos y comprometidos, que entienden la responsabilidad de representar a nuestros clientes en terreno. Esa es la base que nos permite proyectarnos con confianza hacia el futuro”, concluye.

Por MundoMaritimo