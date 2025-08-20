Durante el primer semestre de 2025, los puertos de la región Nordeste de Brasil movilizaron 150,5 millones de toneladas, según cifras de la Agencia Nacional de Transportes Acuáticos (Antaq). El volumen representa un aumento del 0,8% en comparación con el mismo período de 2024, lo que equivale a 1,2 millones de toneladas adicionales.
El balance también refleja un crecimiento en el comercio exterior, con alzas del 3,2% en las importaciones y del 3,2% en las exportaciones.
Entre los principales puntos de operación, el Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, especializado en mineral de hierro, registró 75,2 millones de toneladas, consolidándose como el de mayor movimiento de la región. El Puerto de Itaqui (en la imagen) alcanzó 17,2 millones de toneladas, principalmente en combustibles y granos.
En Pernambuco, el Complejo Industrial Portuario de Suape movilizó 10,9 millones de toneladas, destacando la exportación de automóviles, con 37.668 unidades embarcadas en el semestre. También se registraron 9,9 millones de toneladas en el Terminal Acuaviario de Madre de Deus, orientado a derivados de petróleo, y 9,5 millones de toneladas en el Puerto de Pecém, con cargas diversificadas que incluyen fertilizantes y granos.
Estrategias ante la sequía en el Amazonas
Paralelamente, las navieras de cabotaje que operan en la ruta Santos – Manaos se preparan para la temporada de estiaje en la cuenca amazónica. Por ejemplo, Log-In Logística ha adelantado embarques y utilizando soluciones como muelles flotantes, implementados con éxito en 2024.
Norcoast, por su parte, informó que ha diseñado planes para anticipar escenarios, incluyendo la adaptación a menores profundidades del río. Según su dirección comercial, la estrategia incluye el adelanto de cargas y protocolos específicos para mantener la operatividad ante reducciones del calado.
Por su parte, Aliança orientó a sus clientes a anticipar el embarque de bienes y destacó contar con equipos especializados para garantizar la continuidad del servicio.
Obras de infraestructura fluvial
El Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes (DNIT) informó que en 2024 contrató la ejecución del Plan Anual de Dragado y Mantenimiento Acuaviario (PADMA) y del Plan de Señalización Náutica en el estado de Amazonas.
Las obras tienen como meta garantizar la navegabilidad en tramos estratégicos como Manaos–Itacoatiara, Tabatinga–Benjamin Constant, Benjamin Constant–São Paulo de Olivença y Coari–Codajás. Su inicio está previsto para septiembre de 2025, con finalización estimada entre noviembre y diciembre.
De manera complementaria, el DNIT ejecuta el Plan de Mantenimiento Hidroviario en el río Madeira, orientado a preservar la infraestructura de navegación y asegurar condiciones operativas para el transporte fluvial vinculado al Polo Industrial de Manaos.
Por MundoMaritimo
