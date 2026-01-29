Fueron 147 las y los estudiantes de enseñanza básica, media y superior que en 2025 resultaron beneficiados por el Programa Puerto Educa, que desde 2019 lidera Puertos de Talcahuano y la Comunidad Logística (Comlog).

Un hito fundamental de este ciclo fue el fortalecimiento del sistema dual del Liceo Polivalente Las Salinas de Talcahuano, donde aumentó de 16 a 23 el número de alumnas y alumnos participantes de las especialidades de Técnico en Operaciones Portuarias y Técnico en Administración Mención Logística.

En esta modalidad, las y los estudiantes asistieron dos días a la semana a una de 13 compañías integrantes de la Comlog y tres a su establecimiento educacional. Las empresas que recibieron jóvenes este año fueron Maersk (4 cupos), Landes (3), San Vicente Terminal Internacional -SVTI- (2), Camanchaca (2), Transap (2), Emergent Cold (2) y AGUNSA (2). A ellas se sumó Blumar, Marval, Sitrans, Reloncaví, D&C y Ultramar, que ofrecieron un cupo cada una.

“Cada año, más empresas integrantes se suman a Puerto Educa. Paralelamente, el alcance geográfico y etario de las y los beneficiarias/os del programa crece y se diversifica. Esta evolución nos ayuda a seguir fortaleciendo los lazos con las nuevas generaciones a nivel local, como también atraer talento de otras zonas interesadas en el quehacer de nuestro sistema logístico portuario”, dijo la Past Presidenta de la Comlog, Guacolda Vargas.

Por otro lado, hubo diez visitas a empresas de la Comunidad a las que, en total, asistieron 124 alumnas y alumnos pertenecientes a la Escuela Libertad de Talcahuano, Liceo Bicentenario Insuco de Chillán, Liceo Bicentenario Carlos Montané Castro de Quirihue, Liceo Lucila Godoy Alcayaga de Hualpén, Liceo Polivalente Las Salinas e Ingeniería Civil de la Universidad de Concepción y de la Universidad de Chile (estos últimos en el marco de su “Cátedra de Puertos”).

En materia de infraestructura y vinculación, las empresas integrantes Talcahuano Terminal Portuario (TTPSA) y Puertos de Talcahuano restauraron la reja de la fachada del Liceo Polivalente Las Salinas. Asimismo, representantes de la empresa Maersk pintaron un mural alusivo a la educación logística portuaria en el frontis del plantel y repararon un contenedor que se ocupa para el aprendizaje práctico de las y los jóvenes.

Cabe destacar que Puerto Educa mantuvo la modalidad de prácticas de verano y también fomentó la innovación tecnológica, permitiendo que estudiantes del Liceo Polivalente Las Salinas participaran en el Summit Cities in Transition del MIT City Science, jornada de ciencia realizada en el Teatro Regional del Biobío donde conocieron proyectos de vanguardia en urbanismo.

Por último, el ciclo 2025 del programa también contempló otros aportes formativos, como la clase magistral de SVTI en mayo y la participación de la dirigencia de la Comunidad en el Consejo Asesor Educativo del Liceo Polivalente Las Salinas, consolidando así un proyecto que materializa los esfuerzos de integración entre el sector portuario y la educación técnico-profesional.

