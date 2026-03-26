"Eficiencia portuaria al servicio de la cadena logística del salmón” se tituló la charla técnica que el gerente general de Puertos de Talcahuano, Cristian Wulf, impartió junto a Gloria Romero, jefa Comercial del concesionario del puerto de San Vicente, San Vicente Terminal Internacional (SVTI), en Aquasur 2026.

“El puerto de San Vicente es una alternativa competitiva y confiable para la salida de la carga de la Región de Los Lagos, que es parte de nuestro hinterland (área de influencia). Además de su eficiencia y resiliencia, esta ruta exportadora cuenta con importantes avances en intermodalidad y seguridad”, dijo el representante de Puertos de Talcahuano en la principal feria de acuicultura del mundo, celebrada en Puerto Montt, en el sur de Chile.

El gerente general de Puertos de Talcahuano destacó que el sistema logístico portuario al que pertenece el terminal marítimo de San Vicente cuenta con una gobernanza sólida. En ella, destacan el Comité Portuario de Coordinación de Servicios Públicos (integrado por 7 instituciones fiscalizadoras), el Consejo de Coordinación Ciudad Puerto Talcahuano (con 18 entidades) y la Comunidad Logística (con 31 empresas socias), que permite articular el trabajo colaborativo público-privado.

Wulf agregó que el proceso de licitación para la nueva concesión del puerto de San Vicente (2030-2059) ya tiene un proyecto definido, el que fue ingresado a principios de marzo al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Además, el ejecutivo subrayó que “dentro de este año implementaremos una Zona de Regulación de Frecuencia, donde los camiones podrán esperar su turno para acceder al puerto en un recinto cerrado, seguro y con área de servicios a los transportistas, lo que contribuye a la seguridad y la agilidad de la cadena de comercio exterior”.

Eficiencia y confiabilidad

Gloria Romero, jefa Comercial de SVTI, presentó las características de infraestructura y equipamiento del terminal, destacando que “en la Región del Biobío somos el puerto líder en la transferencia de contenedores, movilizando el 40% del total y el 50% de la carga refrigerada (más de 28 mil unidades)”.

Subrayó como atributos clave de SVTI la continuidad operacional y las buenas relaciones laborales. También resaltó que, en el contexto geográfico del terminal marítimo, hay importantes actores que prestan servicios y son parte de la cadena como frigoríficos y depósitos de contenedores; entre ellos, los pertenecientes a Emergent Cold, Maersk y D&C.

Romero señaló que ya ejecutaron una exitosa operación piloto de salmón por vía ferroviaria, atendiendo un convoy con 15 contenedores refrigerados, con la participación de tres exportadores y tres líneas navieras. “Hubo una coordinación efectiva entre exportadores, porteador ferroviario y navieras, asegurando la continuidad y confiabilidad del servicio vía tren. Estamos preparados para ofrecer este servicio de manera regular, con ventanas de tiempo coordinadas y establecidas”, afirmó.

Además, la ejecutiva mencionó que la empresa ha implementado estratégicamente medidas para optimizar el flujo de camiones, tales como: incremento en dotaciones, reducción de procesos manuales, habilitación de terceros turnos, entre otras.

Finalmente, Romero valoró el trabajo conjunto con Puertos de Talcahuano, la Municipalidad, Carabineros y la Policía de Investigaciones para fortalecer la seguridad en la “última milla”. El plan contempla, entre otras medidas, mayor presencia de patrullajes en el entorno del terminal y una campaña para incentivar a los transportistas a denunciar aperturas no autorizadas de contenedores.