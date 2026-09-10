Facilitar el acceso oportuno a información sobre los contenedores embarcados en el puerto de San Vicente, agilizar los procesos documentales asociados a la exportación y anticipar la solicitud de la devolución del IVA Exportador a las empresas son algunos de los beneficios de la implementación del módulo “Embarque Efectivo”, a través de la integración entre el Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) del Ministertio de Hacienda y el Talcahuano Port Community System (TPCS).
La herramienta fue presentada en un webinar realizado este miércoles, en el que participaron representantes de SICEX, Puertos de Talcahuano, San Vicente Terminal Internacional (SVTI) y la Asociación Nacional de Agentes de Aduana (ANAGENA).
El TPCS es una plataforma que permite conectar a los distintos actores de la comunidad logístico-portuaria e intercambiar información entre sus sistemas. En este caso, la integración permite que la información asociada a los contenedores efectivamente embarcados en SVTI sea transmitida a SICEX y quede disponible para quienes intervienen en el proceso de exportación.
Tras una marcha blanca de tres meses, esta integración se encuentra operativa para las exportaciones tramitadas a través de SICEX y embarcadas en SVTI.
“Esta integración permite contar oportunamente con la confirmación efectiva del embarque, generando beneficios concretos para el exportador, anticipar la legalización de la declaración aduanera y la solicitud de devolución del IVA exportador, y tomar decisiones más rápidas cuando una carga no fue embarcada. El trabajo con Puertos de Talcahuano nos permite, además, seguir avanzando en la integración entre SICEX y los Port Community Systems, conectando procesos y actores del ecosistema logístico y de comercio exterior”, dijo la Directora de SICEX, Bárbara Matamala.
“Cada embarque efectivo es la confirmación de un trabajo bien hecho: asegura trazabilidad, agiliza procesos y fortalece la confianza en nuestro comercio exterior. Sigamos impulsando una logística de excelencia, donde cada carga embarcada a tiempo es un paso más hacia el éxito de nuestras exportaciones”, dijo Jaime Asenjo, representante de ANAGENA en la Región del Biobío.
“Esta integración, que desarrollamos junto a Puertos de Talcahuano y Aduanas, nos permite entregar información oportuna, trazable y validada, facilitando el proceso de transferencia de cargas para nuestros clientes. Es parte de cómo entendemos hoy nuestro rol: un puerto cada vez más conectado, eficiente y preparado para lo que viene”, agregó Juan Pablo Santibáñez, Gerente General de SVTI.
“Lo más valioso es el trabajo colaborativo público-privado que permitió sacar adelante esta aplicación. Ello, pues tan importante como el desarrollo tecnológico en sí es que éste logre dar respuesta a las necesidades de cada uno de sus usuarios y, así, avanzar hacia una logística eficiente de la cadena de comercio exterior. Vemos que este desarrollo es fruto de ese esfuerzo compartido”, concluyó Cristian Wulf, Gerente General de Puertos de Talcahuano.
Claudio Cid, Mesa Comex Biobío: La disminución de los tiempos de embarque efectivo mejora la productividad de los exportadores
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