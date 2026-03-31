La primera reunión anual del Consejo de Coordinación Ciudad Puerto Talcahuano (CCCPT), presidida por el Gobernador Regional del Biobío, Sergio Giacaman, se inició con el análisis de una noticia esperada por meses: La decisión del Ministerio de Desarrollo Social de otorgar resolución favorable (RS) al proyecto de extensión de la Ruta Interportuaria hasta el puerto de San Vicente.
Cristian Wulf, Gerente General de Puertos de Talcahuano y Secretario Ejecutivo del Consejo, subrayó sobre la cita: “Destacaría tres importantes hitos. El primero es una gran y muy esperada noticia el haber obtenido RS para la conexión de la Ruta Interportuaria con el puerto de San Vicente, proyecto al que continuaremos haciéndole seguimiento. Segundo, el ingreso al TDLC de las bases para la licitación del puerto de San Vicente. Y, tercero, la puesta en marcha de una zona de regulación de frecuencia durante este año, para hacer más eficiente y seguro el acceso de camiones al puerto”.
“Como Gobierno estamos muy interesados en generar todos los elementos que ayuden a la conexión de los puertos de Talcahuano y San Vicente con el mundo. Esta RS es un avance importante, es prioritario para la región. Así que analizaremos todas las posibilidades para darle solución lo antes posible y generar el hub logístico”, comentó el Seremi de Obras Públicas, José Piña.
Diagnóstico urbano
Sobre la mesa de trabajo “Nueva concesión (del puerto de San Vicente)”, Cristian Wulf destacó que el proyecto que se presentó al TDLC en febrero considera obras obligatorias y la concesión por 30 años. Mientras tanto, sigue el desarrollo de ingenierías básicas y asesorías, los estudios de línea base ambiental y la sociabilización de la iniciativa.
Respecto a la mesa “Plan de gestión vial y seguridad”, mostró los avances del Plan Integral de Gestión de Tránsito que ejecuta la consultora Calibra y que termina a fin de año. También reportó cómo están operando los tres cruces ferroviarios automatizados próximos al puerto de San Vicente y las mejoras para el reruteo de locomoción colectiva en el sector.
Sobre la mesa “Ciudad portuaria sostenible”, Wulf expuso los resultados preliminares del “Diagnóstico urbano del sector Molo Blanco”, que formula un diagnóstico del entorno y presenta alternativas preliminares de desarrollo e imagen objetivo.
Finalmente, respecto a la mesa “Comité Técnico de Cruceros” comentó que en la Seatrade Cruise Global de abril en Miami habrá un “Mesa regional” en el stand de Chile y que se están gestionando reuniones con líneas navieras y la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA).
Extensión de Ruta Interportuaria hasta terminal de San Vicente podría tener resolución favorable a fines de este año
Puertos de Talcahuano: Consejo de Coordinación Ciudad Puerto pide agilizar extensión de Ruta Interportuaria
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