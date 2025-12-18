Puertos de Paraná aseguró inversiones por aproximadamente US$925 millones a través de arrendamientos y concesiones portuarias, a los que se suman cerca de US$236 millones adicionales provenientes de pagos por concesiones, recursos que serán destinados a la modernización y ampliación de la infraestructura del sistema portuario del estado de Paraná, en el sur de Brasil.
Los recursos se obtuvieron tras la realización de nueve licitaciones que regularizaron la totalidad de las áreas portuarias destinadas a la explotación privada (conocidas como PAR) y mediante la concesión, también por licitación, del Canal de Acceso al Puerto de Paranaguá. Este proceso permitió consolidar un modelo de gestión basado en contratos formales de largo plazo, lo que habilita nuevas inversiones privadas y mejora la previsibilidad operativa.
Según la autoridad portuaria, los ingresos se generan principalmente a partir de los contratos de arrendamiento de áreas portuarias, que incluyen compromisos obligatorios de inversión por parte de las empresas adjudicatarias, y de los pagos por concesión realizados en los procesos licitatorios, cuyos fondos son administrados directamente por Puertos de Paraná para obras comunes del puerto.
Proyectos a desarrollar
Entre los principales proyectos previstos destaca la construcción del nuevo muelle en “T”, que funcionará como corredor de exportación del sector este. La primera fase de esta obra contempla una inversión cercana a US$217 millones y considera dos nuevos sitios de atraque y un sistema de cintas transportadoras de alta capacidad, que permitirá aumentar la velocidad de carga de granos y subproductos agrícolas desde unas 3.000 toneladas por hora hasta 8.000 toneladas por hora por sitio.
También está prevista la construcción del muelle en “F”, que conectará los terminales del corredor oeste, así como la expansión del muelle de líquidos. A estas obras se suman inversiones estimadas en US$182 millones que deberán ejecutar las compañías concesionarias, destinadas a mejoras operativas, ampliación de patios y modernización de instalaciones.
Algunas áreas ya concluyeron las inversiones comprometidas. El PAR01, orientado a carga general como papel y celulosa, recibió alrededor de US$26,5 millones y se encuentra plenamente operativo. El PAR12, destinado a vehículos, incorporó mejoras por cerca de US$5,9 millones, mientras que el PAR32, enfocado en cargas generales y azúcar, ejecutó inversiones por aproximadamente US$2,1 millones.
Un componente central del plan es la concesión del Canal de Acceso a los puertos de Paranaguá y Antonina. El contrato contempla un pago por concesión equivalente a US$50 millones y la profundización progresiva del canal, que permitirá aumentar el calado de 13,3 a 15,5 metros. Esta mejora habilitará el ingreso de buques de mayor porte, incrementando la capacidad de carga tanto para contenedores como para graneles y carga líquida.
Por MundoMaritimo
Gobierno de Perú plantea extender hasta 60 años el plazo para concesiones portuarias
3716 compañías registradas, 50 países, 81 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.