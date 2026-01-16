Los puertos de Panamá cerraron 2025 con la movilización de un volumen histórico de contenedores, en un contexto marcado por la desaceleración del comercio internacional y la aplicación de nuevos aranceles en distintos mercados. Según cifras preliminares de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) reportadas por La Prensa, el Sistema Portuario Nacional (SPN) movilizó más de 9,91 millones de TEUs durante el año, lo que representó un crecimiento interanual de 3,6% frente a 2024.
Aunque la tasa de expansión fue inferior a la registrada el año previo, cuando superó el 15%, el volumen alcanzado en 2025 constituye el mayor nivel registrado por el sistema portuario del país centroamericano. El principal componente del desempeño volvió a ser el trasbordo, que totalizó 8,84 millones de TEUs y concentró el 89,22% del movimiento total, con un aumento de 3,8% respecto de 2024.
La carga local, correspondiente a importaciones y exportaciones, superó el millón de TEUs, con un crecimiento anual de 2,3%, mientras que las operaciones asociadas a zonas libres alcanzaron 59.668 TEUs.
Desempeño por terminales
SSA Marine MIT lideró en 2025 con más de 2,86 millones de TEUs movilizados, lo que implicó un incremento de 5,5% en comparación con el año anterior. Le siguió Panama Ports Company (PPC) Balboa, con 2,67 millones de TEUs, con un aumento de 1,8% interanual.
En el litoral Caribe, Panama Ports Company (PPC) Cristóbal movilizó 1,21 millones de TEUs, con un crecimiento de 9,4%. Colón Container Terminal (CCT) registró 1,73 millones de TEUs, lo que representó un alza de 10,2% frente a 2024. En contraste, PSA Panama International Terminal, en el Pacífico, contabilizó 1,35 millones de TEUs, una disminución de 2,1% interanual.
El puerto de Bocas Fruit Co., en Almirante, presentó una fuerte contracción al movilizar 75.419 TEUs en 2025, lo que significó una caída de 53,1% respecto del año anterior. Este resultado estuvo vinculado a la paralización de las exportaciones de banano desde finales de mayo, tras protestas sindicales que derivaron en la suspensión de operaciones de Chiquita Panamá. Si bien la actividad se retomó en octubre, las exportaciones no se reanudaron antes del cierre del año.
Visión del sector
La Cámara Marítima de Panamá (CMP) señaló que, pese a una expansión más moderada, 2025 se consolidó como un año récord para el sistema portuario, atribuible al trabajo conjunto entre el sector privado y las autoridades. No obstante, el gremio advirtió que la desaceleración del crecimiento pone de relieve la necesidad de reforzar la competitividad mediante mayor capacidad física, modernización de infraestructura, eficiencia operativa y digitalización de procesos.
De acuerdo con la CMP, mantener a Panamá como un nodo logístico de referencia dependerá de superar limitaciones estructurales y reducir trámites y burocracia, en un entorno global caracterizado por alta volatilidad y factores geopolíticos que pueden alterar rutas y flujos comerciales.
Por MundoMaritimo
