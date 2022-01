La Organización Europea de Puertos Marítimos (ESPO) señaló acoger con satisfacción la propuesta de incluir el transporte marítimo en un Sistema de Comercio de Emisiones (ETS). Según el organismo, la imposición de un precio a las emisiones del transporte marítimo a través del ETS debería aportar claros beneficios para el clima y empujar al sector a elegir soluciones más ecológicas. Sin embargo, la eficacia de esta política se verá mermada si es posible eludir el ETS mediante el desvío de las recaladas.

La ESPO explica que, dado el carácter internacional del transporte marítimo, una medida global basada en el mercado sería, con mucho, la opción más adecuada. Una medida global de este tipo sería más difícil de eludir y conllevaría menos riesgos de efectos negativos sobre la competitividad en comparación con una medida regional. Por ello, la ESPO pide a la Unión Europea que aumente la presión sobre la Organización Marítima Internacional (OMI) para que avance en el desarrollo de una medida global de mercado de este tipo. A continuación, debería producirse una alineación entre el ETS y una medida basada en el mercado a nivel internacional.

La propuesta de la Comisión para un ETS marítimo europeo cubre las emisiones de los itinerarios intracomunitarios y las emisiones en el muelle, junto con la mitad de las emisiones de los itinerarios extracomunitarios (tanto de entrada como de salida). Debido al limitado alcance de la actual propuesta del ETS, los buques pueden encontrar formas de evitar entrar en el ámbito de aplicación del ETS, cambiando de ruta y recalando, en la medida de lo posible, en puertos vecinos no comunitarios para minimizar los costes.

Recaladas evasivas

Las recaladas evasivas en puertos vecinos no pertenecientes a la UE podrían poner en grave peligro la eficacia del régimen marítimo de comercio de derechos de emisión, ya que no reducirían las emisiones totales del transporte marítimo. Incluso podría aumentar las emisiones totales, en particular cuando la evasión conlleva viajes más largos.

Al mismo tiempo, las escalas evasivas desviarían el tráfico y el negocio de los puertos europeos y afectarían gravemente al negocio de algunos importantes que ya están en feroz competencia con otros puertos de países vecinos de la UE. Este riesgo existe para los puertos de la UE situados en el Mar del Norte, el Mar Báltico, el Mar Mediterráneo y el Mar Negro. Muchos de los puertos afectados son nodos importantes en las cadenas logísticas de la UE y desempeñan un papel crucial en sus economías regionales.

Para los puertos europeos, la cláusula de seguimiento de la propuesta de la Comisión es demasiado poco y demasiado tarde. En lugar de medir el daño cuando ya está hecho, la ESPO pide primero una evaluación completa del impacto de las implicaciones del actual ámbito geográfico de la propuesta sobre las fugas de carbono y de las empresas, junto con el impacto acumulado de todas las propuestas de "Fit for 55". La ESPO está dispuesta a compartir las pruebas del impacto con los responsables políticos de la UE para encontrar una solución adecuada.

Isabelle Ryckbost, Secretaria General de la ESPO manifiesta que "los puertos europeos apoyan un régimen de comercio de derechos de emisión y consideran que la fijación de precios es un instrumento excelente para impulsar un comportamiento más ecológico. Sin embargo, la propuesta de la Comisión contiene demasiadas lagunas que corren el riesgo de perjudicar gravemente al negocio portuario europeo sin que se produzca ninguna ganancia en la reducción de las emisiones marítimas, al contrario. Los buques pueden moverse, los puertos no. El que contamina no pagará, sino que se desplazará cuando sea posible, sin ninguna ganancia de emisiones. No podemos limitarnos a esperar y vigilar los daños que provocaría la propuesta actual. La Comisión, el Parlamento y el Consejo deben tomar medidas decisivas para evitar el riesgo de las recaladas evasivas y la deslocalización de las actividades portuarias fuera de la UE, así como el impacto negativo en la conectividad de Europa", afirma

Una posible solución -si es jurídicamente posible- podría ser ampliar el ámbito de aplicación de la propuesta considerando la escala evasiva hacia/desde un puerto vecino no comunitario como una escala en un puerto de la UE en el cómputo de las emisiones del RCCDE. Además, el mecanismo de seguimiento propuesto debería reforzarse para definir claramente las tendencias de evasión y prever los pasos siguientes si se identifican dichas tendencias.

Por último, la ESPO pide que se reinviertan en el sector marítimo europeo los ingresos generados por el mecanismo del RCCDE. "Es una cuestión de principio que los ingresos generados a través de una medida basada en el mercado se utilicen para el fin que persiguen, en este caso la transición del sector marítimo hacia las emisiones netas cero. Los ingresos deben utilizarse para facilitar el despliegue y el uso de combustibles alternativos sostenibles, incluida la electrificación de los buques y la infraestructura designada en los puertos. El uso de contratos de carbono por diferencia debería limitarse a apoyar proyectos piloto innovadores e infraestructuras portuarias", exponen desde la ESPO.

Por lo demás la ESPO manifiesta que espera trabajar en pro de un régimen de comercio de derechos de emisión ambicioso y eficaz para el sector marítimo junto con todos los responsables políticos y las partes interesadas.

Por MundoMarítimo