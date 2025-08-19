Por los puertos de la región del Biobío, sur de Chile, se movilizaron 309.344.461 toneladas entre los años 2015-2024. Según el tipo de servicio, destaca que la mayor parte corresponde a carga Embarcada al exterior, con un 43,0% del total. Le siguen la Desembarcada desde el exterior, con un 37,2%, y Cabotaje, con un 17,1%. Mientras que Tránsito y re-estibas y Transbordos representan en conjunto el 2,7% restante, según lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).
El año 2024 marcó el nivel más bajo de carga movilizada en el período, con 25.805.825 toneladas, lo que significó una disminución del 11,0% respecto a 2023. Esta baja se explicó por reducciones en la carga Desembarcada del exterior (-27,3%), Cabotaje (-6,8%) y Embarcada al exterior (-0,7%). Por otro lado, el año 2018 registró el mayor volumen de carga movilizada, alcanzando las 34.948.693 toneladas, con un crecimiento del 7,6% respecto a 2017, lo que representó la mayor alza de toda la década.
Carga Embarcada al exterior
Del total movilizado por los puertos de la región entre 2015 y 2024, el 43,0% corresponde a carga Embarcada al exterior, lo que equivale a 133.184.294 toneladas. En promedio durante el período, el 62,9% de esta carga se transportó en contenedores, un 20,3% como carga suelta o general, un 16,5% como granel sólido, y el 0,4% como granel líquido o gaseoso.
El mayor volumen de carga Embarcada al exterior se registró en el año 2018, con 15.576.707 toneladas, lo que representa un aumento del 4,9% respecto a 2017. Este crecimiento se debió principalmente al alza en el embarque de carga en contenedor y suelta o general.
En contraste, el nivel más bajo se observó en 2022, año en el que se embarcaron 10.956.836 toneladas, un 6,9% menos que en 2021. Esta caída se explicó principalmente por una menor actividad en los embarques de granel sólido y suelta o general.
Carga Desembarcada del exterior
Entre los años 2015-2024 la carga Desembarcada del exterior representó el 37,2% del total movilizados por los puertos de la región, acumulando 114.988.615 toneladas. En promedio, el 46,8% correspondió a granel líquido-gaseoso, el 28,6% a graneles, el 17,8% a contenedores y el 6,7% a carga suelta o general.
En el período de análisis, el mayor volumen de carga Desembarcada se registró en el año 2021, con 13.699.944 toneladas, lo que representó un incremento del 15,8% respecto al año anterior, impulsado principalmente por el mayor desembarque de carga a granel sólido.
Por el contrario, el año 2024 marcó el nivel más bajo del período, con 8.089.753 toneladas, lo que equivale a una caída del 27,3% respecto a 2023. Esta disminución afectó a todos los tipos de carga y generó la mayor contracción del período. Se observa además una tendencia descendente sostenida durante los últimos tres años.
Cabotaje
Durante el decenio del 2015-2024, la carga movilizada por Cabotaje en los puertos de la región alcanzó un total de 52.784.526 toneladas, de las cuales el 43,1% correspondió a carga embarcada y el 56,9% restante a carga desembarcada. El mayor volumen de carga por Cabotaje se registró en 2018, con 5.887.115 toneladas, lo que representó un aumento del 10,2% en comparación con 2017.
En contraste, el menor movimiento del período se observó en 2024, con 4.758.329 toneladas, cifra que representa una caída del 6,8% respecto a 2023. Esta disminución se debió principalmente a la baja en la carga desembarcada, que experimentó una variación negativa del 24,7%.
Tránsito
En los puertos de la región del Biobío, la carga efectivamente movilizada por Tránsito hacia y desde otros países, alcanzó un total de 3.485.317 toneladas, de las cuales el 91,6% correspondió a carga desembarcada.
Dentro del período analizado, el mayor volumen se registró en el año 2017 con 478.398 toneladas, cifra superior en 7,0% más que lo movilizado en el 2016. En tanto en el año 2022, se observó la menor cantidad de carga por Tránsito con 223.257 toneladas, lo que representa una disminución del 22,2% en comparación a lo movilizado en el año 2021.
Re-estibas y transbordos
Durante el periodo analizado, se movilizaron un total de 4.901.709 toneladas por concepto de Re-estibas y transbordos. Cabe mencionar que en el año 2021 se registró la mayor tasa de crecimiento interanual del período con un aumento del 119,1% con respecto a lo movilizado en el año 2020. Observándose además el máximo volumen del período con 768.285 toneladas, impulsado por un fuerte incremento tanto en re-estibas como en transbordos.
Por otra parte, el menor volumen movilizado de Re-estibas y transbordos, se registró en 2020, con 350.695 toneladas, lo que representó una disminución del 21,5% con respecto al año anterior.
Por MundoMaritimo
Puertos de la región del Biobío movilizaron más de 25,8 millones de toneladas en 2024, un 11% menos que en 2023
3713 compañías registradas, 50 países, 78 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.