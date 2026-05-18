Por los puertos de la región del Biobío (que incluyen las terminales de SVTI, TTP, Cabo Froward, Lirquén, Coronel, entre otros), se movilizaron 2.162.060 toneladas de carga en marzo de 2026, registrándose un descenso de 3,5% interanual. Este resultado fue consecuencia del menor movimiento de los servicios Embarcada al exterior, Cabotaje y Tránsito. En tanto los servicios de Desembarcada del exterior y Re-estibas y transbordo registraron un aumento en comparación a marzo de 2025, informó el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).
En detalle, la mayor incidencia negativa se observó en el servicio Embarcada al exterior al movilizarse 1.095.462 toneladas en marzo de 2026, anotando una baja de 10,2% respecto al igual mes del año anterior, influenciado principalmente por la menor carga en suelta o general (-41,0%), graneles (-21,3%) y contenedores (-1,7%).
Por otra parte, Cabotaje registró 367.329 toneladas en el mes de análisis, anotando una disminución de 12,6%, respecto a igual mes del año anterior, explicado por la menor carga desembarcada (-16,9%) y embarcada (-8,9%).
Por su parte, Tránsito, movilizó 39.971 toneladas en marzo de 2026, anotando un retroceso de 19,3% interanual, incidido por la menor carga desembarcada (-23,4%). Mientras que, Desembarcada del exterior subió 20,4% en doce meses, movilizándose 596.286 toneladas en marzo de 2026, debido a la mayor carga de graneles (123,5%), granel líquido gaseoso (25,4%) y contenedores (8,1%).
Por último, el servicio de Re-estibas y transbordo experimentó un aumento interanual de 11,7%, totalizando 63.012 toneladas en el mes de referencia, como consecuencia de la mayor actividad de transbordos (261,5%) y re-estibas (5,3%).
Movimiento de carga
Según tipo de servicio, la carga Embarcada al exterior presentó la mayor participación con el 50,7%, seguida de Desembarcada del exterior (27,6%) y Cabotaje (17,0%). Asimismo, Re-estibas y transbordo y Tránsito, contribuyeron en conjunto con el 4,8% del total de carga movilizada por los puertos de la región del Biobío.
Los contenedores movilizados totalizaron 126.357 TEUs, registrando un aumento de 9,3% interanual, explicado por el mayor movimiento de los contenedores de 40 pies. Los de 40 pies representaron el 93,7% del total de contenedores movilizados en la región, equivalente a 61.117 unidades, registrando un incremento de 9,7%. Por su parte, los de 20 pies alcanzaron 4.123 unidades, consignado un retroceso de 2,7% en doce meses y aportaron el 6,3% del total de contenedores.
Análisis Acumulado
Entre enero y marzo de 2026, se movilizaron 6.808.166 toneladas de carga, experimentando un incremento de 4,3% con respecto a igual período del año anterior, incidido por el servicio de Desembarcada del exterior (10,0%), Embarcada al exterior (5,6%) y Tránsito (12,1%). Por su parte, los servicios de Cabotaje (-7,1%) y Re-estibas y transbordo (-2,6%) anotaron retroceso.
Por MundoMaritimo
Puertos de la región del Biobío movilizaron 2,2 millones de toneladas en enero, registrando un descenso del 11,6% interanual
Puertos de la región del Biobío movilizaron 2,1 millones de toneladas en noviembre, registrando un descenso del 1,2% interanual
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