La carga total movilizada en los puertos de la región (incluyendo los puertos de Ventanas, Valparaíso y San Antonio, entre otros) durante octubre alcanzó 4,39 millones de toneladas, lo que representó un crecimiento interanual de 10,6%. En comparación con el mes precedente, el volumen aumentó en 0,46 millones de toneladas, equivalente a un alza de 11,8%.

A octubre se movilizaron 42,19 millones de toneladas de carga, cifra que mostró una variación positiva de 4,8%, lo que se tradujo en 1,93 millones de toneladas adicionales respecto de igual período del año anterior.

Carga efectiva

La carga total Embarcada alcanzó 1,24 millones de toneladas, registrando una disminución de 6,1%, equivalente a 0,08 millones de toneladas menos en comparación con octubre de 2024. No obstante, respecto del mes anterior, la carga embarcada presentó una variación positiva de 2,2%.

La carga Embarcada al Exterior totalizó 0,97 millones de toneladas, cifra que anotó un descenso de 1,8% en relación con octubre de 2024. En comparación con el mes anterior, retrocedió 3,9%, lo que significó 0,04 millones de toneladas menos. En tanto, la carga de Cabotaje embarcada sumó 0,26 millones de toneladas, registrando una caída de 19,2% interanual.

En tanto, la carga total Desembarcada alcanzó 3,12 millones de toneladas, con un incremento de 18,3% en un año. En relación con septiembre de 2025, el volumen desembarcado creció 17,2%.

La carga Desembarcada del Exterior totalizó 3,04 millones de toneladas, cifra que aumentó 19,7% en comparación con octubre del año anterior. En contraste, la carga de Cabotaje Desembarcada alcanzó las 0,08 millones de toneladas, registrando una disminución de 18,6% en la comparación anual.

En cuanto a la carga Manipulada, durante octubre se movilizaron 0,04 millones de toneladas, lo que representó una variación positiva de 90,2% en doce meses. Sin embargo, en comparación con septiembre de 2025, marcó un descenso de 36,8%.

Comercio exterior y tipo de carga

Del total correspondiente al Comercio Exterior, la carga Contenedorizada representó el 52,1%, alcanzando 2,09 millones de toneladas, con un aumento interanual de 19,7%. De este total, el 38,5% correspondió a Exportaciones, equivalentes a 0,80 millones de toneladas, mientras que el 61,5% restante se asoció a importaciones, con 1,29 millones de toneladas.

Los Otros Tipos de carga movilizada alcanzaron en conjunto 1,92 millones de toneladas, equivalentes al 47,9% del comercio exterior, registrando un ascenso de 7,8%, lo que implicó 0,14 millones de toneladas adicionales respecto de octubre de 2024. En el acumulado del año, este segmento sumó 18,87 millones de toneladas, cifra que creció 4,4% en comparación con 2024.

Los graneles líquido-gaseosos totalizaron 0,98 millones de toneladas, representando el 24,4% del comercio exterior, con una variación positiva de 2,2%. En tanto, los graneles alcanzaron 0,73 millones de toneladas, equivalente al 18,3% del total movilizado, creciendo un 25,7%, lo que significó 0,15 millones de toneladas adicionales respecto del mismo período del año anterior.

Finalmente, la carga suelta o general totalizó 0,21 millones de toneladas, representando el 5,2% del comercio exterior, marcando una disminución de 13,4% en comparación con octubre de 2024.

Movilización de contenedores

En octubre de 2025, los contenedores movilizados alcanzaron los 273.015 TEUs, lo que representó un crecimiento de 33,4% respecto de igual período del año anterior, equivalente a 68.384 TEUs adicionales.

En la comparación interanual, los contenedores de 40 pies registraron una variación positiva de 34,4%, sumando 31.341 unidades, mientras que los contenedores de 20 pies crecieron 25,7%, lo que significó 5.702 unidades adicionales.

La cifra acumulada a octubre de movilización de contenedores alcanzó los 2.462.310 TEUs, equivalente a un incremento de 18,4%. Los contenedores de 40 pies presentaron una variación acumulada positiva de 19,5%, mientras que los de 20 pies registraron un aumento acumulado de 9,2%.

Por MundoMaritimo