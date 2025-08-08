La carga total movilizada y manipulada en los puertos de la región de Valparaíso (que incluyen los puertos de Valparaíso, San Antonio y Ventanas, entre otros) durante junio fue de 4,30 millones de toneladas, registrando un avance de 10,8%. En relación al mes precedente, anotó un ascenso de 0,20 millones de toneladas, equivalente a un 4,8%. En lo que va del año se movilizaron un total de 24,90 millones de toneladas, marcando un crecimiento de 4,6%, vale decir 1,09 millones de toneladas más en comparación a igual período de 2024, de acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

Carga Efectiva

La carga total Embarcada fue de 1,39 millones de toneladas ascendiendo en 16,8%, equivalente a 0,20 millones de toneladas adicionales en la comparación interanual. Respecto al mes anterior, presentó un aumento de 6,7%. Mientras que la carga Embarcada al Exterior, registró 1,17 millones de toneladas, cifra que anotó un ascenso de 13,8% en relación a junio 2024. Mientras que, en comparación al mes anterior avanzó 5,6%, sumando 0,06 millones de toneladas. En tanto, los servicios de cabotaje embarcados totalizaron 0,22 millones de toneladas, cifra que creció 36,1% respecto a igual mes de 2024.

En relación con la carga total desembarcada, registró 2,87 millones de toneladas, anotando un ascenso de 7,6% en comparación al mismo mes del año 2024. En comparación al mes anterior, la carga total registró un ascenso de 3,7%.

Por otra parte, la carga Desembarcada del exterior totalizó 2,81 millones de toneladas, cifra que creció un 7,9% en comparación a junio de 2024. La carga de Cabotaje Desembarcada movilizó 0,06 millones de toneladas durante el mes de junio, descendiendo 7,4% en la comparación anual.

Respecto a la carga Manipulada, se movilizaron 0,05 millones de toneladas en junio, registrando un incremento del 54,2%. En comparación con mayo 2025, la carga Manipulada presentó un ascenso de 16,8%.

Tipos de carga

En relación al total correspondiente a Comercio Exterior, la carga contenedorizada representó el 50,1%, alcanzando 1,99 millones de toneladas, creciendo 13,0% interanual . Del total, el 45,3% correspondió a Exportaciones, equivalente a 0,90 millones de toneladas, mientras que el 54,7% restante fue por concepto de Importaciones, registrando 1,09 millones de toneladas en junio.

Otros Tipos de carga movilizada alcanzaron en conjunto un total de 1,99 millones de toneladas, lo que equivale al 49,9% del total de comercio exterior, con un ascenso de 6,3% alcanzando un alza de 0,12 millones de toneladas respecto a lo anotado en junio 2024. En lo que va del año alcanzaron las 10,92 millones de toneladas, cifra que aumentó 4,5% interanual.

La carga correspondiente a Graneles líquido-gaseoso anotó 1,18 millones de toneladas, constituyendo el 29,6% del comercio exterior, registrando un incremento de 2,5%.

En tanto, la carga correspondiente a Graneles, alcanzó 0,52 millones de toneladas, representando el 13,0% del total movilizado, registrando un descenso de 9,4%, restando 0,05 millones de toneladas respecto a igual mes del año anterior.

Finalmente, la carga Suelta o General totalizó 0,29 millones de toneladas, y representó el 7,4% del comercio exterior, creciendo 95,3%, comparado con junio de 2024.

Contenedores movilizados

En junio de 2025, los contenedores movilizados y manipulados por los puertos de la región alcanzaron 237.828 TEUs, creciendo 24,6% interanual, con un ascenso de 46.924 TEUs. En comparación a junio de 2024, los contenedores de 40 pies anotaron un aumento de 26,2%, sumando 22.014 unidades. En tanto, los contenedores de 20 pies crecieron 12,7%, lo que significó 2.896 unidades más.

En lo que va del año 2025, los contenedores alcanzaron un total de 1.448.928 TEUS, equivalente a un ascenso de 14,0%. Los contenedores de 40 pies presentaron un incremento del 15,6%, mientras que los contenedores de 20 pies, registraron un aumento del 1,5%.

