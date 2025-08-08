La carga total movilizada y manipulada en los puertos de la región de Valparaíso (que incluyen los puertos de Valparaíso, San Antonio y Ventanas, entre otros) durante junio fue de 4,30 millones de toneladas, registrando un avance de 10,8%. En relación al mes precedente, anotó un ascenso de 0,20 millones de toneladas, equivalente a un 4,8%. En lo que va del año se movilizaron un total de 24,90 millones de toneladas, marcando un crecimiento de 4,6%, vale decir 1,09 millones de toneladas más en comparación a igual período de 2024, de acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).
Carga Efectiva
La carga total Embarcada fue de 1,39 millones de toneladas ascendiendo en 16,8%, equivalente a 0,20 millones de toneladas adicionales en la comparación interanual. Respecto al mes anterior, presentó un aumento de 6,7%. Mientras que la carga Embarcada al Exterior, registró 1,17 millones de toneladas, cifra que anotó un ascenso de 13,8% en relación a junio 2024. Mientras que, en comparación al mes anterior avanzó 5,6%, sumando 0,06 millones de toneladas. En tanto, los servicios de cabotaje embarcados totalizaron 0,22 millones de toneladas, cifra que creció 36,1% respecto a igual mes de 2024.
En relación con la carga total desembarcada, registró 2,87 millones de toneladas, anotando un ascenso de 7,6% en comparación al mismo mes del año 2024. En comparación al mes anterior, la carga total registró un ascenso de 3,7%.
Por otra parte, la carga Desembarcada del exterior totalizó 2,81 millones de toneladas, cifra que creció un 7,9% en comparación a junio de 2024. La carga de Cabotaje Desembarcada movilizó 0,06 millones de toneladas durante el mes de junio, descendiendo 7,4% en la comparación anual.
Respecto a la carga Manipulada, se movilizaron 0,05 millones de toneladas en junio, registrando un incremento del 54,2%. En comparación con mayo 2025, la carga Manipulada presentó un ascenso de 16,8%.
Tipos de carga
En relación al total correspondiente a Comercio Exterior, la carga contenedorizada representó el 50,1%, alcanzando 1,99 millones de toneladas, creciendo 13,0% interanual . Del total, el 45,3% correspondió a Exportaciones, equivalente a 0,90 millones de toneladas, mientras que el 54,7% restante fue por concepto de Importaciones, registrando 1,09 millones de toneladas en junio.
Otros Tipos de carga movilizada alcanzaron en conjunto un total de 1,99 millones de toneladas, lo que equivale al 49,9% del total de comercio exterior, con un ascenso de 6,3% alcanzando un alza de 0,12 millones de toneladas respecto a lo anotado en junio 2024. En lo que va del año alcanzaron las 10,92 millones de toneladas, cifra que aumentó 4,5% interanual.
La carga correspondiente a Graneles líquido-gaseoso anotó 1,18 millones de toneladas, constituyendo el 29,6% del comercio exterior, registrando un incremento de 2,5%.
En tanto, la carga correspondiente a Graneles, alcanzó 0,52 millones de toneladas, representando el 13,0% del total movilizado, registrando un descenso de 9,4%, restando 0,05 millones de toneladas respecto a igual mes del año anterior.
Finalmente, la carga Suelta o General totalizó 0,29 millones de toneladas, y representó el 7,4% del comercio exterior, creciendo 95,3%, comparado con junio de 2024.
Contenedores movilizados
En junio de 2025, los contenedores movilizados y manipulados por los puertos de la región alcanzaron 237.828 TEUs, creciendo 24,6% interanual, con un ascenso de 46.924 TEUs. En comparación a junio de 2024, los contenedores de 40 pies anotaron un aumento de 26,2%, sumando 22.014 unidades. En tanto, los contenedores de 20 pies crecieron 12,7%, lo que significó 2.896 unidades más.
En lo que va del año 2025, los contenedores alcanzaron un total de 1.448.928 TEUS, equivalente a un ascenso de 14,0%. Los contenedores de 40 pies presentaron un incremento del 15,6%, mientras que los contenedores de 20 pies, registraron un aumento del 1,5%.
Por MundoMaritimo
Puertos de la región de Valparaíso movilizaron 4,16 millones de toneladas en julio, registrando un retroceso de 7,5% interanual
Puertos de la región de Valparaíso movilizaron 4,34 millones de toneladas enero, registrando un crecimiento del 9,5% interanual
3713 compañías registradas, 50 países, 77 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.