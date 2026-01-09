La carga total movilizada en noviembre por los puertos de la región de Valparaíso (incluyendo los puertos de Ventanas, Valparaíso y San Antonio, entre otros) fue de 4,25 millones de toneladas, registrando un crecimiento de 6,2% interanual. En relación con el mes precedente, registró un descenso de 0,14 millones de toneladas, significando una caída de 3,1%. Mientras que en el acumulado del año 2025 se movilizaron un total de 46,44 millones de toneladas de carga, cantidad que registró una variación positiva de 4,9%, lo que se tradujo en 2,18 millones de toneladas más en comparación a igual período del año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

Carga efectiva

La carga total embarcada fue de 1,38 ascendiendo en 2,5%, equivalente a 0,03 millones de toneladas adicionales en relación al mismo período del año anterior.

En comparación con octubre, la carga total embarcada presentó una variación positiva de 11,1%. La carga embarcada al exterior, registró 1,07 toneladas, cifra que anotó un descenso de 0,7% en relación a noviembre 2024. Mientras que, en comparación al mes anterior creció un 9,8%, sumando 0,10 millones de toneladas. En tanto, la carga de cabotaje embarcada totalizó 0,31 millones de toneladas, cifra que creció 15,6% respecto a igual mes de 2024.

La carga total desembarcada, registró 2,79 millones de toneladas, anotando un ascenso de 6,1% en comparación al mismo mes del año 2024. En comparación al mes anterior, la carga total desembarcada registró un descenso de 10,4%.

Por otra parte, los desembarques desde el exterior totalizaron 2,74 millones de toneladas, cifra que creció un 6,6% en comparación a igual mes del año 2024. La carga de cabotaje desembarcada movilizó 0,05 millones de toneladas durante noviembre, descendiendo 17,2% en la comparación anual.

En relación a la carga manipulada, se movilizaron 0,09 millones de toneladas en noviembre, registrando una variación positiva de 172,3%. En comparación con octubre de 2025, la carga manipulada presentó un ascenso de 140,8%.

Comercio exterior y tipos de carga

En relación al total correspondiente a comercio exterior, la carga contenedorizada representó el 47,3%, alcanzando 1,80 millones de toneladas, registrando una variación negativa de 15,2% en comparación a igual mes del año anterior. En relación al total de carga contenedorizada, el 47,7% correspondió a exportaciones, equivalente a 0,86 millones de toneladas, mientras que el 52,3% restante fue por concepto de importaciones, registrando 0,94 millones de toneladas para este período

Los otros tipos de carga movilizada alcanzaron en conjunto un total de 2,01 millones de toneladas, lo que equivale al 52,7% del total de comercio exterior, con un ascenso de 32,0% alcanzando un alza de 0,49 millones de toneladas sobre lo anotado en noviembre de 2024. El acumulado del año alcanzó a 20,88 millones de toneladas, cifra que aumentó 6,6% en comparación a lo registrado en el 2024.

La carga correspondiente a graneles líquido-gaseoso anotó 1,00 millones de toneladas, constituyendo el 26,3% del comercio exterior, registrando una variación positiva de 23,3%. En tanto, los graneles, alcanzaron 0,73 millones de toneladas, representando el 19,0% de lo movilizado, registrando un ascenso de 47,0%, sumando 0,23 millones de toneladas en comparación al mismo período del año anterior.

Finalmente, la carga suelta o general totalizó 0,28 millones de toneladas, y representó el 7,3% del comercio exterior, creciendo 30,3%, comparado con noviembre de 2024.

Contenedores movilizados

En noviembre de 2025, los contenedores movilizados y manipulados por los puertos de la región alcanzaron los 253.579 TEUs, creciendo 6,7% respecto a igual período del año anterior, equivalente a un ascenso de 15.862 TEUs. En comparación a noviembre de 2024, los contenedores de 40 pies anotaron una variación positiva de 3,6%, sumando 3.865 unidades. En tanto, los contenedores de 20 pies crecieron 33,1%, lo que significó 8.132 unidades más.

La cifra acumulada de contenedores movilizados a noviembre de 2025 alcanzaó un total de 2.715.889 TEUs, equivalente a un ascenso de 17,2%. Los contenedores de 40 pies presentaron una variación acumulada positiva de 17,9%, mientras que los contenedores de 20 pies, registraron un ascenso acumulado de 11,5%.

Por MundoMaritimo