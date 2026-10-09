La carga total movilizada por los puertos de la región de Valparaíso (incluyendo los puertos y terminales de Ventanas, Valparaíso y San Antonio, entre otros) durante agosto fue de 4,06 millones de toneladas, registrando un retroceso de 11,4%. En relación al mes precedente, registró un descenso de 0,09 millones de toneladas, cantidad que registró una caída de 2,2%, informó el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

En la cifra acumulada de 2026 se movilizaron un total de 32,71 millones de toneladas, cantidad que registró una variación negativa de 3,4%, lo que se tradujo en 1,15 millones de toneladas menos en comparación a igual período del año anterior.

Carga efectiva

La carga total embarcada fue de 1,33 millones de toneladas ascendiendo en 2,9%, equivalente a 0,04 millones de toneladas adicionales en relación al mismo período del año anterior.

En comparación con julio, la carga total embarcada presentó una variación positiva de 15,7%. La carga embarcada al exterior, registró 1,02 toneladas, cifra que anotó un descenso de 6,1% en relación a agosto 2025. Mientras que, en comparación al mes inmediatamente anterior avanzó 4,9%.

En tanto, la carga de cabotaje embarcada totalizó 0,32 millones de toneladas, cifra que creció 49,4% respecto a igual mes de 2025.

En relación a la carga total desembarcada, registró 2,67 millones de toneladas, anotando un descenso de 17,8% en comparación al mismo mes del año 2025. En comparación al mes anterior, la carga total desembarcada registró un descenso de 9,7%.

Por otra parte, los desembarques desde el exterior totalizaron 2,50 millones de toneladas, cifra que retrocedió un 21,5% en comparación a igual mes del año 2025. La carga por cabotaje desembarcada alcanzó 0,17 millones de toneladas durante el mes de agosto, avanzando 165,5% en la comparación anual.

La carga manipulada, registró 0,05 millones de toneladas para el mes de agosto, registrando una variación positiva de 56,3%. En comparación con julio de 2026, la carga manipulada presentó un ascenso de 57,0%.

Comercio exterior y tipos de carga

En relación al total correspondiente a comercio exterior, la carga contenedorizada representó el 60,0%, alcanzando 2,11 millones de toneladas, registrando una variación positiva de 11,9% en comparación a igual mes del año anterior. En relación al total de carga contenedorizada, el 46,8% correspondió a exportaciones, equivalente a 0,99 millones de toneladas, mientras que el 53,2% restante fue por concepto de importaciones, registrando 1,12 millones de toneladas para este período.

Los otros tipos de carga movilizada alcanzaron en conjunto un total de 1,41 millones de toneladas, lo que equivale al 40,0% del total de comercio exterior, con un descenso de 41,0%, debido a una baja de 0,98 millones de toneladas respecto a agosto de 2025. La cifra acumulada del año alcanzó 13,96 millones de toneladas, cifra que disminuyó 8,7% en comparación a lo registrado en el 2025.

La carga líquida-gaseosa anotó 0,87 millones de toneladas, constituyendo el 24,7% del comercio exterior, registrando una variación negativa de 30,1%.

En tanto, la carga correspondiente a graneles, alcanzó 0,35 millones de toneladas, representando el 9,9% del total movilizado, registrando un descenso de 56,3%, restando 0,45 millones de toneladas en comparación al mismo período del año anterior.

Finalmente, la carga suelta o general totalizó 0,19 millones de toneladas, y representó el 5,4% del comercio exterior, decreciendo 45,3%, comparado con agosto de 2025.

Contenedores movilizados

En agosto de 2026, los contenedores movilizados por los puertos de la región alcanzaron 264.415 TEUs, creciendo 16,0% respecto a igual período del año anterior, equivalente a un ascenso de 36.529 TEUs. En comparación a agosto de 2025, los contenedores de 40 pies anotaron una variación positiva de 18,0%, sumando 18.402 unidades. En tanto, los contenedores de 20 pies decrecieron 1,2%, lo que significó 275 unidades menos.

En relación al acumulado del año 2026, los contenedores alcanzaron un total de 1.927.439 TEUs, equivalente a un descenso de 0,4%. Los contenedores de 40 pies presentaron una variación acumulada negativa de 0,4%, mientras que los contenedores de 20 pies, registraron un descenso acumulado de 0,6%.

Por MundoMaritimo