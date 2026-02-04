La contracción del comercio entre China y Estados Unidos ya no es una proyección: se ha convertido en un fenómeno con efectos operativos visibles en toda la red portuaria estadounidense. Según el analista de la industria marítima, portuaria y logística, Jon Monroe, en 2025 “las exportaciones de China a Estados Unidos cayeron aproximadamente un 20%”, reduciendo de forma directa los volúmenes en la ruta Transpacíficos hacia el este. Esta caída ha generado una cadena de impactos para las líneas navieras: “menor utilización de buques en puertos de la Costa Oeste y Este, menos servicios semanales, mayor dependencia de servicios con espacios compartidos, aumento de blank sailings y roleo de contenedores”.
Este entorno se traduce, además, en la “compresión de márgenes en los volúmenes norteamericanos frente a otras rutas este-oeste”. Para puertos, operadores de terminales y actores logísticos del interior, el efecto se manifiesta como “volúmenes inconsistentes, menor movilización de contenedores y mayor competencia por un conjunto más pequeño de recaladas”.
Mientras tanto, China ha compensado el retroceso de sus exportaciones a EE. UU. redirigiendo carga hacia otros mercados. Monroe destaca que las inversiones de largo plazo bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta han fortalecido rutas marítimas hacia el Sudeste Asiático, Medio Oriente, África y América Latina. Para las líneas navieras, estas regiones ofrecen “demanda creciente, infraestructura portuaria mejorada y oportunidades para desplegar capacidad de forma más eficiente mediante redes hub-and-spoke y feeders regionales”. La capacidad que antes priorizaba los servicios de la ruta Transpacífico se está absorbiendo ahora en rutas Asia-Europa, intra-Asia y Sur-Sur, explica.
“A medida que evolucionan los patrones globales de abastecimiento, la geografía de origen de la carga se está convirtiendo en un factor decisivo en cómo las líneas navieras diseñan sus itinerarios en puertos de EE. UU.”. La relocalización parcial de la manufactura desde las costas de China hacia el Sudeste Asiático, el Sur de Asia, Medio Oriente y partes de América Latina está alterando distancias, tiempos de tránsito y estructuras de costos, “reconfigurando el balance competitivo entre la Costa Oeste, la Costa Este y el Golfo de EE. UU.”.
Monroe, subraya que los puertos no pueden crear por sí solos nuevas oportunidades comerciales: “el crecimiento portuario depende fundamentalmente de la ubicación y del acceso a los mercados, tanto locales como del hinterland”. Un caso que desafía este modelo es el de Georgia Ports Authority, que amplió su alcance efectivo mediante hubs de distribución locales, ofreciendo acceso directo al sudeste de EE. UU. La combinación de “precios bajos, incentivos dirigidos y abundante disponibilidad de tierra” permitió transformar lo que habría sido una desventaja estructural —su condición de puerto fluvial— en un motor de crecimiento basado en grandes complejos logísticos integrados.
Costa Oeste: vientos en contra estructurales
Históricamente, la Costa Oeste se benefició de la centralidad de China por sus menores tiempos de tránsito, alta frecuencia de servicios y sólida conectividad ferroviaria. Pero “a medida que el crecimiento exportador se desplaza desde el norte de China hacia el Sudeste y el Sur de Asia, la ventaja relativa de distancia de la Costa Oeste se reduce”. Aunque siguen siendo críticos para carga sensible al tiempo y para conexiones ferroviarias hacia el interior, estos puertos enfrentan “una participación decreciente en el crecimiento incremental de volúmenes” y una menor tolerancia de las líneas navieras a disrupciones operativas.
Costa Este: beneficiaria de la diversificación
La Costa Este aparece “estructuralmente favorecida” por la expansión del sourcing (Estrategia de abastecimiento que define desde qué países o proveedores se obtienen los productos o insumos para una cadena de suministro) en el Sudeste Asiático, el Sur de Asia y Medio Oriente. Para muchos de estos orígenes, los servicios marítimos directos vía Suez “ofrecen economías competitivas o superiores” frente a la ruta por la Costa Oeste más ferrocarril. La región puede alinear inversiones en calado, grúas y terminales con buques de mayor tamaño, donde “la diferenciación competitiva dependerá cada vez más del alcance inland y de la conectividad ferroviaria”.
Golfo: relevancia estratégica emergente
Los puertos del Golfo ganan peso a medida que el abastecimiento se expande hacia América Latina, Medio Oriente y el Sur de Asia. Su geografía central brinda “opcionalidad” a las líneas navieras para atender los mercados de consumo evitando gateways congestionados. Sin embargo, su competitividad de largo plazo “depende de la conectividad ferroviaria y la eficiencia de las terminales”.
En síntesis, “el equilibrio de poder entre los puertos de EE. UU. reflejará cada vez más la geografía de origen y no los patrones heredados”. La Costa Oeste enfrenta vientos estructurales en contra, mientras que la Costa Este y el Golfo están mejor posicionados para capturar el comercio de orígenes diversificados.
Por MundoMaritimo
3717 compañías registradas, 50 países, 82 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.