La amenaza de fuertes aranceles a las grúas portuarias provenientes de China está trastocando los planes para modernizar los equipos de los puertos estadounidenses, incluso después de que la administración Trump pausara los nuevos aranceles por un año, reporta WSJ.
Ejecutivos del sector afirman que los aranceles del 100% —parte de una campaña más amplia de a administración de Trump para frenar el dominio marítimo de China— están llevando a los operadores portuarios a replantearse proyectos destinados a incorporar grúas más modernas y de mayor capacidad en los puertos de Estados Unidos. Además, están considerando extender la vida útil de equipos antiguos mediante la actualización de sistemas tecnológicos o ampliando las grúas disponibles para que puedan cargar y descargar buques portacontenedores más grandes.
“Las órdenes de grúas chinas desde Estados Unidos prácticamente se ha detenido”, dijo Tim McCarthy, director de operaciones de Harbor Industrial Services, una empresa con sede en Wilmington, California, que instala, mantiene y moderniza grúas en los puertos de la Costa Oeste.
“La gente sigue avanzando con los proyectos, pero se está preguntando qué podemos hacer para extender la vida útil de nuestra flota existente y retrasar estas adquisiciones hasta que realmente tengamos que realizarlas”, añadió McCarthy.
Los puertos estadounidenses se encontraban en una carrera por sumar grúas de mayor capacidad a sus muelles para atender a los portacontenedores de gran tamaño que se han vuelto más comunes en las rutas marítimas globales y que transportan más contenedores reduciendo los costos de transporte y ayudan a bajar los precios para importadores y consumidores, señaló Paul Bingham, director de Consultoría de Transporte en S&P Global Market Intelligence.
Preocupación frente al avance chino
Las autoridades estadounidenses están preocupadas por la excesiva dependencia de China para la provisión de equipos. En las últimas décadas, el país asiático ha pasado a dominar la manufactura industrial marítima, incluyendo la construcción naval y la producción de contenedores y grúas portuarias. La oficina del Representante Comercial de Estados unidos (USTR) bajo el gobierno de Joe Biden comenzó a investigar las amenazas económicas y de seguridad nacional derivadas del control de Pekín sobre los aparatos que facilitan el comercio global.
Estados Unidos estima que el 80% de las grúas en los puertos del país fueron fabricadas en China. La administración Biden impuso en 2024 un arancel del 25% a estas grúas. La administración Trump añadió este año un gravamen adicional del 100%, pese a las objeciones de los operadores portuarios, que advirtieron que esto incrementaría en decenas de millones de dólares los costos de actualización.
El presidente Trump suspendió recientemente por un año los aranceles del 100% como parte de una tregua comercial más amplia con China. Sin embargo, representantes del sector portuario afirman que la pausa no es suficientemente larga como para correr el riesgo de comprar grúas cuya entrega demora al menos dos años desde la realización del pedido.
Carl Bentzel, presidente de la National Association of Waterfront Employers, gremial que representa a operadores portuarios, dijo que la Casa Blanca también ha sido clara: “Si la gente compra las grúas, se desencadenará otra ronda de aranceles aún más altos sobre las grúas chinas”.
Actualmente, solo tres compañías fuera de China fabrican grúas ship-to-shore disponibles para compra internacional, según la Asociación de Autoridades Portuarias de Estados Unidos AAPA, que además indica que éstas cuestan al menos un 15% más que las chinas y que, en conjunto, las compañías no tienen capacidad para satisfacer la demanda estadounidense de unas 20 grúas nuevas al año.
La administración Trump ha estado conversando con diversas compañías para establecer producción doméstica de grúas en Estados Unidos. Representantes del sector portuario afirman que crear una industria local tomaría años y que las grúas construidas en el país serían más costosas que las provenientes de Asia y Europa.
Por MundoMaritimo
EE. UU. se asocia con Konecranes para la construcción de grúas portuarias con el objetivo de sustituir equipos de China
ZPMC crítica públicamente planes de EE. UU. de aumentar los aranceles a las grúas fabricadas en China
3716 compañías registradas, 50 países, 81 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.