La amenaza de fuertes aranceles a las grúas portuarias provenientes de China está trastocando los planes para modernizar los equipos de los puertos estadounidenses, incluso después de que la administración Trump pausara los nuevos aranceles por un año, reporta WSJ.

Ejecutivos del sector afirman que los aranceles del 100% —parte de una campaña más amplia de a administración de Trump para frenar el dominio marítimo de China— están llevando a los operadores portuarios a replantearse proyectos destinados a incorporar grúas más modernas y de mayor capacidad en los puertos de Estados Unidos. Además, están considerando extender la vida útil de equipos antiguos mediante la actualización de sistemas tecnológicos o ampliando las grúas disponibles para que puedan cargar y descargar buques portacontenedores más grandes.

“Las órdenes de grúas chinas desde Estados Unidos prácticamente se ha detenido”, dijo Tim McCarthy, director de operaciones de Harbor Industrial Services, una empresa con sede en Wilmington, California, que instala, mantiene y moderniza grúas en los puertos de la Costa Oeste.

“La gente sigue avanzando con los proyectos, pero se está preguntando qué podemos hacer para extender la vida útil de nuestra flota existente y retrasar estas adquisiciones hasta que realmente tengamos que realizarlas”, añadió McCarthy.

Los puertos estadounidenses se encontraban en una carrera por sumar grúas de mayor capacidad a sus muelles para atender a los portacontenedores de gran tamaño que se han vuelto más comunes en las rutas marítimas globales y que transportan más contenedores reduciendo los costos de transporte y ayudan a bajar los precios para importadores y consumidores, señaló Paul Bingham, director de Consultoría de Transporte en S&P Global Market Intelligence.

Preocupación frente al avance chino

Las autoridades estadounidenses están preocupadas por la excesiva dependencia de China para la provisión de equipos. En las últimas décadas, el país asiático ha pasado a dominar la manufactura industrial marítima, incluyendo la construcción naval y la producción de contenedores y grúas portuarias. La oficina del Representante Comercial de Estados unidos (USTR) bajo el gobierno de Joe Biden comenzó a investigar las amenazas económicas y de seguridad nacional derivadas del control de Pekín sobre los aparatos que facilitan el comercio global.

Estados Unidos estima que el 80% de las grúas en los puertos del país fueron fabricadas en China. La administración Biden impuso en 2024 un arancel del 25% a estas grúas. La administración Trump añadió este año un gravamen adicional del 100%, pese a las objeciones de los operadores portuarios, que advirtieron que esto incrementaría en decenas de millones de dólares los costos de actualización.

El presidente Trump suspendió recientemente por un año los aranceles del 100% como parte de una tregua comercial más amplia con China. Sin embargo, representantes del sector portuario afirman que la pausa no es suficientemente larga como para correr el riesgo de comprar grúas cuya entrega demora al menos dos años desde la realización del pedido.

Carl Bentzel, presidente de la National Association of Waterfront Employers, gremial que representa a operadores portuarios, dijo que la Casa Blanca también ha sido clara: “Si la gente compra las grúas, se desencadenará otra ronda de aranceles aún más altos sobre las grúas chinas”.

Actualmente, solo tres compañías fuera de China fabrican grúas ship-to-shore disponibles para compra internacional, según la Asociación de Autoridades Portuarias de Estados Unidos AAPA, que además indica que éstas cuestan al menos un 15% más que las chinas y que, en conjunto, las compañías no tienen capacidad para satisfacer la demanda estadounidense de unas 20 grúas nuevas al año.

La administración Trump ha estado conversando con diversas compañías para establecer producción doméstica de grúas en Estados Unidos. Representantes del sector portuario afirman que crear una industria local tomaría años y que las grúas construidas en el país serían más costosas que las provenientes de Asia y Europa.

