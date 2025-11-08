Los puertos de Estados Unidos atraviesan un giro abrupto tras meses de resultados excepcionales. De acuerdo con datos de S&P, los volúmenes de carga contenerizada cayeron 5,8% interanual en septiembre, marcando un cierre de año a la baja luego de que el Puerto de Los Ángeles alcanzara en julio el mayor desempeño mensual de su historia, con 1,02 millones de TEUs, reporta Ti.

El repunte estival fue impulsado por importadores que adelantaron embarques durante la breve pausa en la guerra arancelaria entre Washington y Pekín. Sin embargo, la reanudación de las tarifas provocó una abrupta contracción de la demanda a partir de septiembre.

En Los Ángeles, los volúmenes retrocedieron 7,5% interanual, con importaciones cayendo 7,6% y exportaciones prácticamente estables. Las nuevas medidas arancelarias han frenado las importaciones sin traducirse aún en un impulso significativo para las exportaciones, reflejando la inestabilidad del comercio exterior estadounidense.

Puertos de Long Beach y Nueva York amortiguan el descenso

El Puerto de Long Beach registró un aumento de 6,8% en el volumen movilizado durante los primeros nueve meses de 2025, con el tercer trimestre marcando su segundo mejor desempeño histórico. Autoridades portuarias atribuyeron la actividad a la demanda anticipada de la temporada alta y a entregas derivadas de órdenes cursadas durante la reciente pausa arancelaria.

Pese a la caída de septiembre, el Puerto de Los Ángeles acumuló 2,9 millones de TEUs en el tercer trimestre, alcanzando un récord trimestral. Según el director ejecutivo Gene Seroka, los meses de julio y agosto —con casi 2 millones de TEUs movilizados— representaron “el mejor bimestre para cualquier puerto del hemisferio occidental”.

Nueva York/Nueva Jersey mantuvo su posición como el segundo puerto más activo del país, aunque sus volúmenes cayeron 5% en septiembre. No obstante, el acumulado anual mostró un alza de 3,1%, impulsada por importadores que adelantaron carga navideña frente al temor de la aplicación de aranceles.

En conjunto, los principales puertos de Estados Unidos registraron un aumento de 9% trimestre a trimestre. Aun así, Los Ángeles y Long Beach concentraron cerca del 40% del movilización total de carga.

Cambios en la participación de mercado

Durante el primer semestre de 2025, los puertos de Los Ángeles y Long Beach representaron el 38,7% del total de TEUs movilizados en el país, una baja frente al 39,6% de 2024, principalmente por la reducción de importaciones desde China. En contraste, Nueva York/Nueva Jersey, Savannah y Houston ganaron participación gracias a una base de socios comerciales más diversificada.

Por zonas, las costas Este y del Golfo concentraron el 51,7% de los volúmenes de TEUs en 2025, frente al 50,4% del año anterior, reflejando un desplazamiento del centro de gravedad logístico hacia el este.

A medida que las importaciones chinas disminuyen, los puertos de la Costa Oeste —tradicionalmente dependientes del comercio en la ruta Transpacífico— se ven más expuestos, mientras que los puertos del Atlántico y del Golfo con mayores vínculos con el Sudeste Asiático, Europa y América Latina capitalizan el cambio.

En junio, tras el anuncio de una pausa arancelaria de 90 días, las importaciones desde China aumentaron levemente (0,4%), mientras que las procedentes de otros países del Sudeste Asiático crecieron con fuerza: Indonesia (+17%), Tailandia (+8,6%) y Vietnam (+7,7%), evidenciando una relocalización del abastecimiento.

Perspectivas: tregua arancelaria y fin de año moderado

Con la carga de temporada alta ya entregada, se espera que el cuarto trimestre muestre una desaceleración. Un nuevo acuerdo alcanzado el 30 de octubre entre Washington y Pekín ofrece cierto alivio: desde el 10 de noviembre, China suspenderá los aranceles adicionales del 24% sobre ciertos bienes estadounidenses, manteniendo un gravamen de 10%.

Sin embargo, persiste la incertidumbre. Un eventual repunte arancelario podría acelerar la contracción del comercio. A esto se suman presiones inflacionarias y la inestabilidad económica que amenazan con debilitar el gasto del consumidor hacia fin de año. Autoridades portuarias anticipan un cierre de 2025 más tranquilo de lo que el récord veraniego había hecho prever.

