De acuerdo con la Asociación de Terminales Portuarios Privados de Ecuador (Asotep), la carga movilizada por los puertos del país disminuyó un 4% durante el primer cuatrimestre de 2020. El reporte recoge cifras del desempeño de los puertos privados Naportec, Terminal Portuario de Guayaquil, Fertisa, QCTerminales, Ecuagran y los estatales como Autoridad Portuaria de Esmeraldas, Manta, Puerto Bolívar y Guayaquil, informó El Comercio.

Esta caída se explicaría por la menor mercadería importada de países como China, debido a los efectos de la pandemia del coronavirus (Covid-19). Según la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), las importaciones cayeron un 19,1%, mientras que las exportaciones lo hicieron en un 11%.

El presidente de la Asotep, Sergio Murillo, comentó que "durante los meses de febrero y marzo se trastocaron los itinerarios y servicios navieros del continente asiático. Esto incidió en que en ciertas semanas las naves no recalen o salten a Ecuador para no afectar más su itinerario". Asimismo, explicó que la actual crisis no permite aspirar a un crecimiento en el volumen de cargas y por lo tanto, del comercio exterior. Es por eso que las previsiones de inversión para 2021-2021, estimadas en US$75,2 millones, solo se ejecutarían en un 40%.

El Puerto de Aguas Profundas informó que durante abril pasado su volumen de carga cayó en un 20% a raíz de las complicaciones en la cadena logística. Su operador, DP World, aseguró que se registró menos carga importada relacionada con bienes de consumo, artículos de construcción y papel. Igualmente, añadió que la afectación se dio por la falta de disponibilidad de equipos refrigerados, ocasionada por el colapso en los patios de contenedores vacíos en algunos terminales y la reducción de hasta el 50% en los servicios de transporte terrestre.

Si bien cayó el volumen de carga, Asotep registró un leve crecimiento en el número de contenedores que pasaron por los puerto. No obstante, Murillo aclaró productos que experimentaron incrementos, como el banano y el camarón, se envían en contenedores refrigerados, que luego llegan vacíos a Ecuador, ya que el país no importa productos perecibles que requieran refrigeración. Estos contenedores vacíos se registran como importaciones en TEUs, pese que no son importaciones reales.

Por otra parte, Contecon, que opera el Puerto Multipropósito Simón Bolívar en Guayaquil, manifestó que el mantenimiento de la demanda en mercados como Europa y la reactivación paulatina del comercio con Asia, permitió tener cifras mejores de lo esperado. Mientras que Puerto Bolívar, concesionado por Yilport, registró una mayor movilización debido a las exportaciones de cobre de la mina Mirador en marzo.

