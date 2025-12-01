El reciente informe Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe de la CEPAL, al que accedió MundoMaritimo muestra que, pese a la persistente incertidumbre global, el transporte marítimo internacional ha comenzado a presentar señales de estabilización, aunque sobre una base frágil y expuesta a nuevos shocks. Según el documento, “el indicador [Global Supply Chain Pressure Index] parece haberse estabilizado en los últimos meses, acercándose a su media histórica”, lo que sugiere una reducción temporal de las tensiones que afectaron a la logística global desde 2020.
Uno de los avances más relevantes es la mejora de la confiabilidad de los itinerarios marítimos, un indicador que había caído a su mínimo histórico en enero de 2022. CEPAL advierte que la recuperación registrada en 2023 se vio interrumpida por la sequía en el Canal de Panamá y los ataques en el Mar Rojo, pero a partir de enero de 2025 se observó un repunte sostenido. En junio de 2025, la confiabilidad alcanzó el 67,4%, “el nivel más alto desde noviembre de 2023”, gracias a mejores prácticas operativas en alianzas como Gemini Cooperation, Ocean Alliance y de la red de MSC.
Según el informe, para América Latina y el Caribe, los efectos de las disrupciones globales fueron particularmente severos. Recuerda que, durante el primer trimestre de 2020, la región fue “una de las más afectadas”, debido al cierre temporal de puertos, la falta de contenedores y la caída de la demanda. Aunque hubo un repunte desde 2021, este estuvo acompañado por cuellos de botella que “elevaron los costos y limitaron la capacidad de respuesta” del sistema marítimo regional.
Las tarifas marítimas, en tanto, —altamente sensibles a tensiones geopolíticas y climáticas— continúan inestables. Entre abril de 2019 y septiembre de 2021, los fletes se multiplicaron casi por ocho “impulsados por la escasez de contenedores y la congestión portuaria”. Tras un período de normalización en 2022 y 2023, los ataques en el Mar Rojo y la sequía en Panamá generaron nuevas oscilaciones, confirmando “la persistente volatilidad y continua incertidumbre del mercado naviero”.
Desempeñó portuario, más allá de la infraestructura
En el ámbito portuario, el desempeño operativo se consolidó como un determinante clave de la competitividad regional. Destaca el caso de Posorja (Ecuador), cuyo índice de desempeño pasó de 34 en 2020 a 107 en 2024, impulsado por “inversiones estratégicas y alianzas público-privadas”. Esta mejora ilustra la capacidad de los puertos latinoamericanos para adoptar estándares internacionales y fortalecer su resiliencia ante shocks externos, describe el documento.
El informe también subraya el surgimiento de nuevos nodos logísticos estratégicos, entre ellos el puerto de Chancay (Perú), llamado a convertirse en un enlace directo entre América del Sur y Asia. Según el estudio, se prevé que su capacidad crezca de 1 millón de TEUs en 2024 a 3,5 millones en 2032, lo que permitiría ofrecer servicios sin transbordos en Panamá, México o Estados Unidos. Esta transformación constituye “una oportunidad estratégica para estrechar los lazos intercontinentales” y mejorar la inserción regional en las cadenas globales de valor.
CEPAL enfatiza que la competitividad ya no depende exclusivamente de la infraestructura física: la transición digital marcará el rumbo de los puertos latinoamericanos. Los sistemas de comunidad portuaria permiten “disminuir los tiempos de trámite, reducir los errores y costos operativos, y facilitar la trazabilidad”. A su vez, los gemelos digitales aportan herramientas para la simulación, monitoreo y optimización de recursos, fortaleciendo la sostenibilidad ambiental y la toma de decisiones informada.
Finalmente, el informe advierte que las tensiones comerciales podrían “exacerbar la fragmentación del sistema de transporte internacional”. Para América Latina, esta fragmentación reafirma la urgencia de avanzar hacia mayor integración regional, corredores bioceánicos y políticas coordinadas que refuercen la resiliencia logística. Como señalan Herreros y Saade Hazin, la región necesita “construir cadenas de suministro más resilientes y favorecer la integración productiva”.
Por MundoMaritimo
Segmento granelero Capesize presenta la mayor inclinación a cambios extremos en sus tarifas
Maersk analiza start-ups brasileñas en medio de la expansión de la revolución digital en América Latina
3716 compañías registradas, 50 países, 79 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.