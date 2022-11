El pasado 17 de noviembre marcó un hito importante en la historia de Puerto Ventanas. Un moderno e innovador sistema convertidor de energía undimotriz (energía que proviene del movimiento del mar), único en Chile, fue instalado en el sector sur poniente del sitio 5 del muelle del terminal. Se trata de un proyecto desarrollado en el marco del programa de innovación de Puerto Ventanas, que se viene realizando desde 2021 con el apoyo de la empresa Alu Energy y CORFO.

A partir de este sistema se busca obtener energía limpia para en una primera etapa utilizarla internamente y posteriormente proyectarla a mayor escala.

Luis Fuentes, gerente de sostenibilidad y personas de Puerto Ventanas, explicó que “en Puerto Ventanas estamos permanentemente innovando y generando iniciativas que aporten al desarrollo sostenible de la comuna de Puchuncaví y del país. Este proyecto que busca convertir el movimiento de las olas en energía, tiene un gran potencial por la privilegiada amplitud de nuestras costas y estamos muy contentos de poder ver ya instalado el sistema y comenzar sus pruebas” y añadió “esperamos posicionarlo como una alternativa de energía limpia y viable que aporte a la matriz energética de Chile".

Por su parte, Manuel Cerda, director del proyecto y gerente de Alu Energy manifestó que “contar con el apoyo de Puerto Ventanas es muy importante para llevar adelante este proyecto y validar empíricamente su funcionalidad. Creemos que el puerto es una empresa que está totalmente alineada con su política de cuidado del medio ambiente y búsqueda de alternativas para el uso limpio y eficiente de la energía. Apostar por este proyecto es también orientarse hacia un beneficio para el país, ya que estamos hablando de energía más económica y con un enorme potencial”.

Energía undimotriz

El proyecto que está desarrollando Puerto Ventanas con la empresa Alu Energy, es innovador en todo aspecto, ya que a través de él se está validando y mejorando la tecnología que permita capturar el máximo potencial de energía proveniente del perpetuo movimiento de las olas del mar.

Por su gran extensión de costa Chile tiene un privilegiado potencial para generar energía proveniente del movimiento de las olas. En este sentido Puerto Ventanas S.A a querido desarrollar este proyecto que es pionero en nuestro país, validando la tecnología por medio de una estación piloto y luego ver opciones de generar energía limpia a mayor escala.

La energía undimotriz configura inequívocamente una oportunidad segura y confiable para la generación de energías renovables ya que, si se compara con las tecnologías basadas en la energía solar y eólica, presenta ventajas respecto a su menor intermitencia. De hecho, las plantas solares no generan energía nocturna cuando no hay sol y lo propio ocurre con las eólicas cuando no hay viento. En el mar de Chile, dada su gran magnitud y su interacción con todo el océano pacífico, siempre hay oleaje.

El sistema, que fue instalado en el área sur poniente del muelle de Puerto Ventanas, conlleva un mecanismo convertidor del movimiento provocado por el oleaje, conectado a un generador convencional, desde donde se transmite la corriente a tierra. Se interconectan varios dispositivos que convierten la onda eléctrica original en una capaz de ser transmitida y distribuida en el modo convencional.