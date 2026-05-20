En el marco de la Estrategia de Sostenibilidad de Puerto Ventanas S.A. (PVSA), filial del grupo Sigdo Koppers, la empresa cumplió cinco años de suministro eléctrico 100% renovable, certificado por The International Tracking Standard Foundation, para sus operaciones portuarias y nuevos desarrollos. La sostenibilidad y gestión de energía son un pilar clave para la compañía, para lo cual se alinea al estándar internacional ISO 50001, con el que cuenta desde el año 2014 y que forma parte de su Sistema de Gestión Integrado.
“La transición energética y gestión de la huella de carbono son dos desafíos en los que hemos avanzado de manera sostenida y significativa en Puerto Ventanas S.A., alcanzando una operación más eficiente y limpia. Nuestros procesos y estrategia de mejora continua están orientados a procesos de clase mundial que agreguen valor sostenible a nuestros clientes, con iniciativas como operar con energía proveniente de fuentes renovables”, comentó Luis Fuentes, gerente de Explotación Sostenible de Puerto Ventanas S.A.
El certificado I-REC (International Renewable Energy Certificate) consiste en un comprobante internacional que acredita que la energía eléctrica consumida por PVSA fue generada a partir de fuentes renovables de Chile (como solar, eólica, hidráulica, entre otras). En esta línea, su uso se consolida como una herramienta clave para enfrentar los desafíos de la industria de manera sostenible.
Adicionalmente, desde el inicio de la estrategia de eficiencia energética de PVSA hace más de 10 años en PVSA, la empresa ha impulsado estándares y ejecutado proyectos como motores de alta eficiencia con accionamiento automático para el sistema de transferencia de graneles sólidos y la operación de distintos equipamientos, lo que permite un uso eficiente de la energía.
En su certificación 2025, la declaración de la rendición de los 7.222 MWh de electricidad generada a partir de fuentes renovables consumidas por PVSA fue realizada por el proveedor de energía del puerto. El consumo de energía a partir de fuentes renovables permite compensar la emisión de 1.781 TonCO2 equivalente.
10 años de compromiso con la gestión energética
El certificado obtenido corresponde al 2025, año en que PVSA fue reconocido por sus 10 años de compromiso voluntario con el Sello de Excelencia Energética otorgado por el Ministerio de Energía a través de la Agencia de Sostenibilidad Energética, y con el programa HuellaChile impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente.
Por MundoMaritimo
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