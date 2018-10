Desde este domingo 7 y hasta el próximo miércoles 10 de octubre, el Puerto de Valparaíso se convertirá en el epicentro global de la industria marítima, naviera, logística y portuaria. Durante cuatro jornadas, el litoral central de Chile albergará a los más de 600 participantes que tendrá la 107ª Convención Anual de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA).

El evento internacional -que se realizará por primera vez en un puerto sudamericano- ha despertado el interés de directivos, ejecutivos y representantes de 34 países, de 73 autoridades portuarias y de más de 150 empresas del sector. Asimismo, estarán presentes los 10 puertos del Estado de Chile.

La actividad, organizada por AAPA y Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), será una vitrina internacional para la actividad portuaria y logística, con el apoyo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; el Ministerio de Relaciones Exteriores; la Armada de Chile; el Sistema de Empresas Públicas (SEP); el Gobierno Regional de Valparaíso; la Fundación Imagen de Chile; ASOEX; la Camport y la Embajada de Estados Unidos en Chile.

“La convención anual de AAPA es una oportunidad inigualable para intercambiar experiencias, debatir sobre políticas públicas y analizar los nuevos desafíos portuarios que tenemos como país y en la región, abordando -con una mirada integral- temáticas como la sostenibilidad, infraestructura, tecnología, medio ambiente y relación con la ciudadanía. Además, nos permite visibilizar la madurez y trascendencia que ha adquirido la logística en nuestro país y de la seriedad técnica con la que hemos abordado el tema. En dicho contexto, insistimos en nuestro compromiso de seguir trabajando y avanzando, recogiendo la visión de todos los actores, en el desarrollo de nuevas políticas públicas que posicionen a chile como líder internacional”, destacó la ministra de Transportes, Gloria Hutt, quien inaugurará esta cita.

Por su parte, Kurt Nagle, presidente de AAPA, adelantó que el encuentro será una oportunidad para conocer de cerca la realidad de los puertos de Latinoamérica, entendiendo el valor estratégico que tiene hoy el comercio exterior entre las naciones y el rol de los terminales como bastiones del intercambio cultural y económico.

Finalmente, Gonzalo Davagnino, gerente general de EPV y anfitrión de la cita, espera que la convención potencie la internacionalización del puerto de Valparaíso, pero también al sistema portuario y del comercio exterior chileno, un sector que ha venido mostrando sucesivas señales de solidez, competitividad y proyección futura. “Una vitrina de esta importancia será importante para ponernos en contexto e identificar nuestros desafíos, que son los que a su vez tienen los principales puertos del continente, en términos de infraestructura, tecnología, nuevos modos de transporte y conectividad”, remarcó.

El programa

El domingo 7 la actividad se iniciará con una visita técnica de las delegaciones al puerto (incluyendo un recorrido por las instalaciones de TPS, TCVAL y ZEAL) y un cóctel de bienvenida en el Hotel Sheraton de Viña del Mar.

El lunes 8, en tanto, también en el hotel se realizarán las acreditaciones y las reuniones de los comités temáticos y regionales de AAPA. Ese día, a partir de las 14.00 horas, en el marco de la reunión de la Delegación Latinoamericana, se efectuará el “Demoday” o cierre de la segunda convocatoria de innovación abierta que desarrollaron EPV y el Hub Global PUCV con participación de los puertos de Montevideo, Buenos Aires y Cartagena.

En esa misma jornada se realizará la ceremonia de apertura y recepción en el Terminal de Pasajeros (VTP), encabezada por la Ministra de Transportes, Gloria Hutt; el presidente de AAPA, Kurt Nagle; el chairman del organismo, Steven Cernak; el intendente regional Jorge Martínez; y el presidente de EPV, Raúl Celis.

El martes 9, se desarrollará el Panel “Visión General de la Economía Mundial en Crecimiento”, con participación de Ricardo de Tezanos Pinto, presidente del SEP; Armando Duarte, ex Presidente de AAPA; Patrick Verhoeven, de la IAPH de Bélgica; y Ricardo Sánchez, Experto de CEPAL.

Posteriormente, se presentará el grupo “Consolidaciones y Alianzas en la Industria del Transporte”, compuesto por Rodolfo Sabonge, de Talasonómica; Maximiliano Alcorta, gerente regional de MSC; Ronald Bown, Presidente de ASOEX; Lars Oestergaard Nielsen, Presidente de Maersk Line; y Cathie Vick, del Port of Virginia.

Destacarán las presentaciones de Mario Girard, CEO de Port of Quebec; de José Escribano Serrano (Ports Unit Manager de INDRA); de Miguel Juan (S2 Grupo); de Peter de Langen (Ports&Logistics Advisory); y Nathaniel Ruda (Port Authority of New York & New Jersey). Las actividades del martes concluyen con la conferencia magistral de la Ministra Gloria Hutt, quien será presentada por el presidente de EPV, Raúl Celis.

El miércoles 10 comenzará con el panel “Estrategias de Desarrollo Portuario y Casos de Éxito”, integrado por Philippe Matthis, presidente de la AIVP; Gonzalo Mórtola, presidente del Puerto de Buenos Aires; Carlos Urriola, presidente de Manzanillo International Terminal; Sean Strawbridge, CEO del Port of Corpus Christi; y Juan Kuryla, CEO del PortMiami.

Luego, “Consideraciones ambientales en la Gestión Portuaria”, cerrará el día con Giovanni Benedetti, director de Sociedad Portuaria Regional de Cartagena; Héctor Bautista, director general de puerto Ensenada; Alberto Díaz, presidente de la Administración Nacional de Puertos de Uruguay; y Gonzalo Davagnino, gerente general de EPV.

Además, el miércoles expondrán Carlos Zepeda (Port of Rotterdam); Jim Quinn (Port Saint John); Stephanie Bowman (Port of Seattle); Miguel Garín-Alemany (Fundación Valenciaport); y Cecilia Alcocer Recabal (Camport).