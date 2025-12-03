Puerto Valparaíso ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) la Adenda Complementaria, correspondiente al proyecto Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL), documento que recoge las respuestas y antecedentes adicionales solicitados por los organismos públicos en el marco de su evaluación ambiental.
La Adenda Complementaria aborda las observaciones formuladas por los servicios públicos y la ciudadanía para precisar, actualizar y complementar la información técnica del proyecto de acuerdo con la normativa vigente, tal como fue comprometido en el Acuerdo por Valparaíso. Asimismo, incorpora el trabajo realizado con la Municipalidad de Valparaíso, el Gobierno Regional, el Consejo de Monumentos Nacionales, la Subsecretaría de las Culturas y la Corporación de Administración del Sitio Patrimonial de Valparaíso, entre otras entidades clave de la ciudad, tomando en cuenta las distintas visiones en esta materia.
“Estamos confirmando que el nuevo Sitio Costanera reduce su frente de atraque y dará paso a la conversión de una parte de los espacios portuarios en un paseo con áreas verdes, una plaza y un mirador que conectarán el Parque Portuario de Barón y el sector Bellavista, abriendo a la ciudad más de un kilómetro de borde costero adicional, que ha estado cerrado a la comunidad por casi 50 años”, afirmó Nicole Pastene, presidenta del Directorio de Puerto Valparaíso.
Asimismo, añadió que “el proyecto incluye, además, la construcción de un nuevo ascensor en el cerro El Arrayán, el cual hemos consensuado con el Municipio, el Gobierno Regional, el Consejo de Monumentos Nacionales, la Subsecretaría de las Culturas y la Corporación de Administración del Sitio Patrimonial para mejorar la conectividad de las personas que viven en el barrio Puerto, y potenciar el sector como un foco turístico”.
Borde costero
La Adenda Complementaria precisa los componentes de impacto sobre las vistas y sobre medio humano. En el primer caso, incluye reducir el frente de atraque de 785 a 430 metros y agrega propuestas de intervención urbana concretas en el borde costero y en el sitio de patrimonio mundial, todas de impacto positivo para la ciudad, el patrimonio y el acceso de las personas al mar. La propuesta incluye:
En el componente vinculado a “Medio Humano”, la Adenda recoge información histórica sobre la actividad pesquera y define medidas en beneficio de los pescadores. Se contempla la implementación de un plan para la gestión de la buena convivencia y la resolución de conflictos orientado a facilitar la integración sociolaboral en la caleta El Manzano en Quintero, junto a dos compromisos ambientales voluntarios.
Tras la entrega de estos antecedentes, corresponde que el Servicio de Evaluación Ambiental los remita a los servicios públicos pertinentes y se pronuncien en el marco de sus competencias. Teniendo la conformidad de los mismos, SEA emitiría un Informe Consolidado de Evaluación con su recomendación para que la Comisión de Evaluación Ambiental resuelva la calificación ambiental del proyecto.
