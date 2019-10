Autoridades de Bolivia firmaron un convenio con el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, con la finalidad de consolidar la ejecución integral del proyecto 'Puerto Seco de Oruro',

“Hemos firmado un convenio entre la Gobernación de Oruro, el Ministerio de Planificación, a través de la ministra Mariana Prado en representación del Estado, y el presidente de la CAF, Luis Carranza. El objetivo es la consolidación del proyecto Puerto Seco en Oruro", informó el gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez.

A su vez explicó que el estudio a diseño final del proyecto se había iniciado con recursos de la CAF y que debido a las divergencias internas en la ex Prefectura se retiró el financiamiento.

A partir de esa situación, con la firma del convenio inicial se realizará una evaluación del proyecto a diseño final en un periodo de tres meses y la CAF contratará profesionales en caso de ser necesario efectuar modificaciones o complementaciones, indicó Vásquez.

Costos del proyecto

De acuerdo con la Gobernación de Oruro, la ejecución del proyecto Puerto Seco tiene dos fases y la primera está dividida en tres partes: la inicial fue ejecutada con US$ 911.051,25, para la segunda se requiere US$ 6.218.286,33 y la tercera más de US$ 1.879.947,03.

Cabe indicar que el costo aproximado para la ejecución total del proyecto Plataforma Logística Multimodal Puerto Seco Oruro alcanza a los US$ 66.955.036,53.

En tanto que, la actual infraestructura básica del Puerto Seco funciona como recinto aduanero y movimiento logístico, explicó Vásquez, según consignó El Día.

Por MundoMaritimo