Este verano, el litoral se llenará de cine chileno con una invitación abierta a la comunidad: Puerto San Antonio, junto a los municipios de la provincia, invita a vecinas, vecinos y visitantes a disfrutar de la película “Me rompiste el corazón: El amor de Roberto Parra y la Negra Ester”, un filme vinculado a la identidad y la cultura popular de la provincia de San Antonio.

Con entrada liberada, el ciclo recorrerá San Antonio, Santo Domingo, Cartagena, El Tabo, El Quisco y Algarrobo, promoviendo el encuentro familiar y el acceso a la cultura en las seis comunas del litoral.

La gerenta (i) de Sostenibilidad y Asuntos Públicos de Puerto San Antonio, Consuelo Cánaves, afirmó que “nuestro compromiso con las comunidades del litoral también se expresa en el acceso a la cultura. Queremos que vecinas y vecinos se encuentren en espacios seguros y cercanos, compartan en familia y reconozcan una historia que habla de este territorio y de su identidad cultural. Además, valoramos profundamente el trabajo conjunto con los equipos de cada uno de los seis municipios de la zona, porque esa coordinación hace posible llevar este panorama a todo el litoral”.

Programación

El ciclo se desarrollará en la tercera semana de febrero, con la siguiente programación:

Martes 17 a las 21.30 horas en El Tabo (Complejo Cinco’s)

Miércoles 18 a las 21.00 horas en Cartagena (Lo Zárate, entre el colegio y la Posta)

Jueves 19 a las 20.00 horas en Algarrobo (Plaza Bordemar)

Viernes 20 a las 21.00 horas en El Quisco (Plaza Yungay)

Sábado 21 a las 18.00 horas en Santo Domingo (Auditorio Municipal)

Domingo 22 a las 17:00 horas en San Antonio (Centro Cultural San Antonio)

Sobre la película

Dirigida y escrita por Boris Quercia, la cinta es protagonizada por Daniel Muñoz y Carmen Gloria Bresky, junto a un elenco que incluye a Carolina Paulsen, Gustavo Becerra, Maricarmen Arrigorriaga, Otilio Castro, César Sepúlveda, Juan Carlos Maldonado, Nicanor Henríquez, María José Bello, Luis Uribe y Rodrigo Salinas. La música cuenta con la participación de Álvaro Henríquez y del propio repertorio de Roberto Parra.

La película está vinculada a la identidad de la provincia de San Antonio, al retratar la vida y el mundo popular asociado a Roberto Parra y la bohemia del puerto.

Para su producción, el filme recibió aportes del Consejo Nacional de Televisión y también de la Mesa de Economías Creativas “San Antonio Puerto Creativo”, que integran la Delegación Presidencial de San Antonio, la Municipalidad de San Antonio, el Centro de Negocios de Sercotec, el programa Valparaíso Creativo de Corfo, la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Cámara de Comercio Detallista de San Antonio, la Comunidad Logística de San Antonio (COLSA) y la Empresa Portuaria San Antonio, además del respaldo de la Corporación Cultural por Amor al Arte, que preside la gestora cultural Mercedes Somalo. También se sumaron aportes del Gobierno Regional y de privados a través de la Ley de Donaciones Culturales.

“El puerto y el complejo portuario son aliados estratégicos para la comunidad de San Antonio, y cuando se suman las energías, surgen iniciativas como esta. Yo estoy feliz de que la película pueda estar en todas las comunas del litoral. La película viene a reforzar un patrimonio que nos hace únicos como ciudad puerto en Chile como es la historia de Roberto Parra y la Negra Ester, porque este es un legado cultural importante que debemos fortalecer y que nos incentive a desarrollar el turismo cultural patrimonial”, afirmó Mercedes Somalo, quien resaltó que es relevante que San Antonio haya sido el escenario natural en que se vivió “este amor inolvidable”.

En 2025, el filme se ubicó entre las producciones chilenas con mayor convocatoria, destacando por su alcance tanto en exhibición en cadenas de cine como en funciones ampliadas en otros espacios culturales.

