Más de 500 alumnos de cuarto medio de nueve liceos técnicos profesionales de la provincia de San Antonio están siendo beneficiados con el Programa de Formación y Apoyo a la Educación Técnico Profesional que impulsa Puerto San Antonio en alianza con la Fundación Chile y el Instituto Tecnológico de Monterrey, México.

Para resaltar la importancia de este programa y marcar el inicio del programa, se organizó una reunión online con todos los establecimientos educacionales que participan del proceso. Se conectaron el jefe del Departamento Provincial de Educación (Deprov), Sergio Baeza; representantes de la Fundación Chile y del Instituto Tecnológico de Monterrey, México, además de estudiantes y profesores de los liceos técnicos profesionales de la provincia.

En la ocasión, ejecutivos de Puerto San Antonio concurrieron presencialmente a la Escuela Industrial San Antonio (EISA), donde compartieron con alumnos del cuarto medio B de la especialidad de mecánica automotriz de la Escuela Industrial San Antonio (Eisa).

La propuesta formativa del programa se compone de cursos en tres categorías: creatividad e innovación, enfocada en el cambio organizacional y la sustentabilidad como motores de crecimiento; habilidades profesionales, centrada en la metacomunicación y el desarrollo de competencias comunicativas clave para el siglo XXI, y mercadotecnia, orientada a la innovación en los sistemas de servicio, desde el pensamiento creativo hasta la gestión de la innovación.

Los establecimientos educacionales cuyos alumnos tomarán parte en programa de formación son: Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur, Colegio Agrícola Cuncumén Gonzalo Barros Amunátegui, Liceo Profesor Juan Dante Parraguez Arellano, Liceo de Bicentenario de Excelencia Poeta Vicente Huidobro, Liceo Eugenia Subercaseaux, Colegio El Tabo, Complejo Educacional Clara Solovera, Colegio Carlos Alessandri Altamirano y la Escuela Industrial San Antonio.

Victoriano Gómez, subgerente de Relacionamiento Comunitario de Puerto San Antonio, resaltó que “los alumnos técnicos profesionales son parte del futuro de San Antonio. Contribuir a su formación nos anima a pensar que ese talento puede quedarse en San Antonio. La idea es que estos jóvenes se preparen en el ámbito laboral ocupando espacios de liderazgo, y también desarrollen actividades blandas para el trabajo”.

Susana Silva, jefa de Proyectos Educación Técnico Profesional de Fundación Chile, sostuvo que “se trata de una estrategia para fortalecer las capacidades de estos jóvenes y así abordar los desafíos del futuro, ya sea en un trabajo o también en la educación superior. En una alianza muy estratégica de Fundación Chile con el TECH de Monterrey pretendemos certificar a estos estudiantes a fines de octubre en tres distintos cursos que hoy son importantes para todas las habilidades que están asociadas al siglo XXI. Es un motivo de celebración para el sistema completo tener esta instancia a disposición gracias a Puerto de San Antonio, ya que será una tremenda experiencia para estos jóvenes que son los líderes provinciales del futuro”.

Instancia Valiosa

Sergio Baeza, jefe de Deprov, destacó que “esta es la capacitación más grande para estudiantes que hemos tenido en los últimos años. No es fácil que se junten todos estos actores en un objetivo en común y eso hay que agradecerlo, por lo que ahora les toca a los alumnos aprovechar esta instancia valiosa”.

Yesenia Sepúlveda, alumna del cuarto medio B de la especialidad de mecánica automotriz de la EISA, valoró que este programa les servirá “para estar más capacitados y tener más conocimiento en diversos temas que nos pueden servir para salir adelante. Es un desafío que nos ayudará por ejemplo para saber más de estrategia”. Su compañero Gabriel Araos contó que “nos servirá para tener un mejor currículum, para después poder seguir estudiando o incluso para entrar a trabajar al puerto”.

Para José Fernando Moreno, docente de la especialidad mecánica automotriz y coordinador de la misma carrera, se trata de “una oportunidad importante para los alumnos. Como colegio trabajamos la formación valórica para los estudiantes y esta es una gran posibilidad que tienen de formación y adquirir herramientas para desenvolverse en el mundo laboral, por lo que estamos contentos de que nuestros jóvenes puedan aprovechar la oportunidad”.

