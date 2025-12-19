Medio centenar de dirigentes sociales, adultos mayores y trabajadores de San Antonio finalizaron exitosamente el Programa de Capacitación desarrollado durante 2025 por Puerto San Antonio, con el apoyo del Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Valparaíso, OTIC SOFOFA y SENCE. Esta iniciativa tuvo como objetivo fortalecer las competencias y conocimientos de los participantes, contribuyendo a su desarrollo personal y al fortalecimiento del capital humano del territorio.

Dicha instancia se suma al Programa de Apoyo a la Educación Técnico Profesional ejecutado por la estatal junto a Fundación Chile y el Instituto Tecnológico de Monterrey, México, que benefició a más de 500 estudiantes y una veintena de docentes de nueve liceos técnico-profesionales de la provincia.

El programa consideró capacitaciones en alfabetización digital para integrantes de la Unión Comunal del Adulto Mayor de San Antonio (UCAM) y dirigentes de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos (UNCOSAN), además de un curso de formulación y postulación de proyectos a fondos regionales, dirigido a ambas organizaciones. Asimismo, se impartieron cursos de AutoCAD y alfabetización digital a socios del Sindicato de Maestros Calificados de la Construcción de San Antonio, permitiéndoles actualizar conocimientos y adaptarse a las nuevas exigencias del sector, contribuyendo de paso a la generación de valor en la comunidad local y al fortalecimiento de sus capacidades de desarrollo.

Al término del proceso de aprendizaje, los alumnos recibieron sus certificados en una ceremonia encabezada por la gerente de Gestión y Desarrollo de Personas de Puerto San Antonio, Consuelo Cánaves, y el rector del CFT Estatal San Antonio, Rodrigo Jarufe.

Junto con destacar el compromiso y esfuerzo de los participantes que aprobaron y cumplieron con la asistencia a clases, Consuelo Cánaves valoró el impacto del programa en el territorio, señalando que “este tipo de iniciativas refleja el compromiso de Puerto San Antonio con el desarrollo de la comunidad, entregando herramientas concretas que fortalecen la empleabilidad, la participación social y la autonomía de las personas. Estamos muy contentos porque es un logro importante para todos quienes participaron, porque son personas que se atrevieron a tomar los cursos y volver a las aulas”.

La ejecutiva agregó que “para Puerto San Antonio el desarrollo portuario no se limita solo a invertir en equipos o a abordar nuevos proyectos, también nos importa apoyar a las personas, invirtiendo en capacitación para que tengan más oportunidades y una mejor calidad de vida, y también para que estén preparados para el desafío que significará la construcción de Puerto Exterior”.

Rodrigo Jarufe indicó que “esta es una alianza que desde hace bastante tiempo venimos desarrollando con Puerto San Antonio, y eso genera vínculos y estrecha los lazos generando instancias como estas. Nosotros esperamos aportar a través de la formación técnica de los profesionales que el día de mañana van a trabajar en las empresas que forman parte del puerto de San Antonio”.

Luis Órdenes, presidente del Sindicato de Maestros Calificados de la Construcción de la Provincia de San Antonio, destacó que “apuntamos a la capacitación de nuestros asociados porque necesitamos gente preparada para los grandes desafíos de la construcción que se vienen en San Antonio, como lo será el futuro puerto”.

Seguir estudiando

Erika Valenzuela, socia del Sindicato de Maestros Calificados de la Construcción, tuvo un destacado resultado en el curso AutoCAD y resaltó que “estas clases me abrieron muchas oportunidades para seguir estudiando, por lo que pensé que tenía que seguir adelante y ahora ya estoy matriculada para estudiar técnico en construcción. Agradezco a Puerto San Antonio y al CFT porque nos dieron la posibilidad de capacitarnos y ayudarnos a tener claro que los límites los ponemos nosotros mismos”.

Lo mismo señaló Juan Ureta, quien participó en los cursos de alfabetización digital y AutoCAD, y que ahora, según contó, ya está pensando “en hacer otro curso de técnico en construcción, para seguir perfeccionándome”.

Por último, Magaly Díaz, quien pertenece a la agrupación Cristo del Maipo y que a través de la Unión Comunal de Adultos Mayores accedió al curso de formulación de proyectos, contó que “vine sin saber nada, y de hecho antes para postular a fondos siempre teníamos que pedir ayuda. Pero ahora con lo que aprendí ya estoy en condiciones de hacer un proyecto sola y eso es algo que se agradece mucho porque nos servirá en la agrupación que presido”.

