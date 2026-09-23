Con diversos actos se conmemoró en San Antonio el Día del Trabajador Portuario, fecha que desde 2014 recuerda a los cuatro dirigentes del Sindicato de Estibadores de San Antonio asesinados el 22 de septiembre de 1973.
Durante la jornada se realizaron actividades conmemorativas en la sede del Sindicato de Estibadores, en el Paseo Bellamar, y en la Plaza de los Mártires Portuarios, en Villa Italia.
En Villa Italia, la conmemoración reunió a dirigentes sindicales, trabajadores, extrabajadores y representantes de la Empresa Portuaria San Antonio, poniendo en valor la historia y el aporte de distintas generaciones de sanantoninos a una actividad que es fundamental y identitaria de San Antonio.
Consuelo Cánaves, gerente de Sostenibilidad y Personas de Puerto San Antonio, señaló que “hoy nos reunimos junto a los trabajadores de las distintas federaciones del puerto de San Antonio, en un día muy especial y significativo, en el que año a año recordamos a quienes ya no están con nosotros y, al mismo tiempo, reconocemos la labor que realizan cada día los hombres y las mujeres que forman parte de la actividad portuaria en nuestra ciudad. Su experiencia, compromiso y esfuerzo han sido fundamentales para construir la historia y el presente de nuestro puerto”.
Jorge Salazar, presidente del Sindicato N°1 de Trabajadores de DP World San Antonio y secretario de la Federación de Estibadores y Trabajadores Portuarios Federados (Estraporfed), recalcó que “para nosotros es fundamental mantener vivo el legado de los dirigentes asesinados y comprometernos con la defensa de los derechos de los trabajadores, recogiendo la historia que ellos construyeron y transmitiéndola a las nuevas generaciones”.
El vicepresidente de la Federación de Trabajadores Portuarios de STI, Luis Catalán, agregó que “me alegra ver a tantos extrabajadores portuarios en este acto, pero también a gente joven y vecinos, porque queremos que cada vez se sumen más personas. Hoy esta fecha nos encuentra en un momento de unión, en el que estamos buscando avanzar en iniciativas que recojan las necesidades de los trabajadores portuarios”.
Rubén Meza, reconocido extrabajador portuario, comentó que “para quienes hemos sido parte de la actividad portuaria, estos actos son muy reconfortantes, porque nos permiten recordar a quienes fueron injustamente apartados de la vida y reconocer el valor del trabajo que tantas generaciones han realizado. Hemos vivido tiempos muy distintos y sabemos lo difícil que era trabajar antes cuando no existían las condiciones y herramientas de hoy. Pero la esencia permanece: el trabajo, la sabiduría y el esfuerzo son los caminos que debemos transmitir a las nuevas generaciones. El alma portuaria se lleva por siempre”.
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