Los principales desafíos y oportunidades que enfrenta el sistema portuario chileno, así como el desarrollo futuro de San Antonio y el Puerto Exterior, fueron parte de los temas abordados durante la visita técnica que realizó una delegación de la Federación Nacional de Operaciones Portuarias de Brasil (FENOP) a Puerto San Antonio, y que incluyó a representantes de los principales puertos y terminales de ese país, entre otros Santos, Maceio, Vitória, Suapé, Recife, Rocha y Salvador.

La jornada tuvo como eje el intercambio de experiencias entre Chile y Brasil en materias vinculadas al desarrollo portuario y logístico, permitiendo conocer las características de ambos sistemas y compartir buenas prácticas en ámbitos como los modelos de administración, concesiones portuarias, innovación y tecnología, seguridad, sostenibilidad y participación laboral de las mujeres.

La actividad se desarrolló en instalaciones de la empresa portuaria y también incluyó una visita al concesionario San Antonio Terminal Internacional (STI), contando con la participación de ejecutivos de Puerto San Antonio, representantes de la Comunidad Logística de San Antonio (COLSA), el director regional de ProChile, Ivo Sandoval; y el coordinador de Desarrollo Portuario del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, David Medrano, quien expuso sobre los principales proyectos y desafíos que enfrenta el sistema portuario nacional.

El gerente general de Puerto San Antonio, Fernando Gajardo, destacó que “para nosotros es muy importante recibir a la delegación de FENOP y compartir con ellos nuestras experiencias sobre desarrollo portuario y, al mismo tiempo, conocer cómo Brasil ha avanzado en materia logística. Este encuentro representa una oportunidad para mirar distintas formas de enfrentar los desafíos de la industria y recoger buenas prácticas en ámbitos como las concesiones o la innovación, por lo que sin duda nos ayuda a identificar aprendizajes que pueden ser útiles para ambos países”.

Desde FENOP, su presidente, Sergio Aquino, valoró especialmente la posibilidad de conocer en terreno el funcionamiento del sistema portuario chileno y contrastarlo con la experiencia brasileña. “Es una visita muy importante para conocer realidades de países como el nuestro, y Chile es un país muy importante en América del Sur, muy competitivo y que ha avanzado mucho. Nos sirve también para ver cómo funciona el sistema portuario y el modelo de administración. Hay algunas correlaciones entre el modelo brasileño y el modelo chileno, por lo que siempre hay en este intercambio de informaciones un aprendizaje para los dos lados”, indicó.

Nuevas licitaciones

Uno de los principales focos de la jornada fue el proceso de modernización y desarrollo que enfrenta el sistema portuario chileno, marcado por nuevos procesos de licitación, la preparación de futuros contratos y proyectos de expansión de infraestructura en distintos puertos del país.

En ese contexto, David Medrano destacó que “para nosotros es una gran oportunidad mostrar todo lo que venimos haciendo a nivel país y, al mismo tiempo, abordar los desafíos que tenemos por delante en materia de nuevas licitaciones, preparación de contratos y definición de nuevos modelos para el sistema portuario. En particular, en San Antonio tenemos por delante importantes expansiones de infraestructura con el Puerto Exterior. A eso se suma la posibilidad de intercambiar con nuestros pares brasileños buenas prácticas y aprendizajes que nos permitan seguir avanzando en aspectos fundamentales para el futuro de la actividad portuaria”.

Ivo Sandoval indicó que “esta visita es especialmente relevante considerando el rol estratégico que cumple San Antonio para el comercio exterior de Chile. Durante 2025 superó los dos millones de TEUs, consolidándose como el principal puerto del país, por lo que instancias como esta nos permiten fortalecer la vinculación con Brasil, intercambiar experiencias y seguir proyectando la región de Valparaíso como una plataforma logística y portuaria fundamental para la internacionalización y el comercio exterior de Chile”.

En la misma línea, la gerente general de COLSA, Pilar Larraín, aseguró que “este tipo de instancias permiten ver qué están haciendo otros países en términos de colaboración, de coordinación de esta gran cadena logística que es la portuaria. Y en ese sentido, en instancias como estas podemos transmitir lo avanzado que estamos como Chile en términos de la conformación de estas comunidades logísticas portuarias y también nos permite ver cómo está San Antonio en comparación a otros lugares”.