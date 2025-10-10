Con la asistencia de más de 700 alumnos de enseñanza media y liceos técnico-profesionales de la provincia de San Antonio, la tercera versión de la Feria Empresarial de Logística Portuaria resultó todo un éxito.
La actividad, organizada por la Comunidad Logística de San Antonio (COLSA) junto al Centro de Formación Técnica Estatal de Valparaíso, sede de San Antonio, congregó a 19 empresas relacionadas con la actividad portuaria, cuyos representantes orientaron a los estudiantes y entregaron información relacionada a las opciones labores o de práctica profesional que ofrece este importante sector productivo. También hubo un stand de Carabineros para informar de los procesos de postulación a esta institución.
Pilar Larraín, gerente general de COLSA, destacó que “ha sido un éxito la jornada porque está lleno de estudiantes y tenemos a varias de nuestras empresas socias presentes. Como COLSA lo que buscamos es que los talentos jóvenes de la provincia de San Antonio puedan mirar hacia el futuro, con estándares de calidad en el desarrollo profesional y laboral. La idea es que este talento se quede en la zona y puedan trabajar a futuro con nosotros”.
Puerto San Antonio, tuvo una participación destacada en la jornada. Al respecto, Marcelo López, jefe de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales, , resaltó que se trata de “un espacio clave en la conexión con las nuevas generaciones. A los jóvenes les permite acceder a oportunidades laborales, de prácticas o de futuros cupos laborales una vez que culminen su proceso de formación. Como empresa pública, también se trata de acercar la actividad portuaria a la ciudad que la acoge, generar una mayor conexión y un diálogo y presentar proyectos como Puerto Exterior, que van a redundar en nuevos cupos laborales y oportunidades para los jóvenes de la zona”.
Marcela Bastías, jefa de administración de CFT Estatal San Antonio, señaló que “para nosotros y para los estudiantes es la posibilidad de conocer lo que ocurre en el mundo portuario, cuáles son las empresas que existen y qué es lo que hacen, porque de esta forma los alumnos tendrán una mejor idea de cuáles son las carreras pertinentes para postular en esas instituciones. Además, también permite que conozcan nuestras carreras y se queden estudiando con nosotros”.
Para el jefe el Departamento Provincial de Educación, Sergio Baeza, esta feria “es una interesante oportunidad para los estudiantes de acceder a información sobre el trabajo y lo que hacen las empresas portuarias. Es importante porque las mismas personas que trabajan en el puerto, están contando qué es lo que hacen, qué es lo que se necesita, y eso ayuda a orientar a los estudiantes”.
Explicar el trabajo portuario
Uno de los temas más importantes de la jornada fue explicar a los estudiantes en mayor detalle en qué consiste el trabajo portuario, cómo se desarrolla y su importancia para nuestro país.Esto fue valorado por Martín Muñoz, jefe de Sostenibilidad y Comunicaciones del concesionario San Antonio Terminal Internacional (STI), quien resaltó que “es importante participar de este tipo de espacios, porque nos permite mostrar lo que hacemos y también, incentivar y motivar a los jóvenes de la comuna y de la provincia para que se sumen al mundo del trabajo portuario”.
Motivación y generar contactos
Entre los alumnos presentes lo que más valoraron de la instancia fue conocer a las empresas y generar un acercamiento con ellas pensando en su futuro laboral. Así lo indicó Carolina Romero, egresada de la carrera de Técnico en Logística, quien dijo que “esto igual es una buena oportunidad porque nos abre puertas a poder postular a trabajos y conocer a las empresas de forma más directa. Es una buena opción para que todos nos motivemos a estudiar y buscar opciones que nos permitan surgir”.
Fabián Huerta, alumno de 4° Medio de la Escuela Industrial San Antonio, especialidad mecánica automotriz, dijo que “la feria me sirvió mucho porque pude conversar y tener más antecedentes de los mismos trabajadores de las empresas portuarias sobre las prácticas profesionales”.
MundoMaritimo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización para las Naciones Unidas ONU, adhiere a la promoción de actividades impulsadas por las organizaciones y empresas, que buscan potenciar una agenda transformadora, dejando atrás viejos paradigmas en la búsqueda de construir el mundo del futuro.
En esta línea, acompañamos a los miembros de la industria marítima, portuaria y logística, tanto en la región latinoamericana como a nivel global, en difundir sus acciones de sostenibilidad y acercamientos con las comunidades, destacando el profundo valor que tienen y sus beneficios estratégicos, operativos, culturales, sociales y organizacionales. .
3713 compañías registradas, 50 países, 78 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.