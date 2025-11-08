Una delegación de Puerto San Antonio, integrada por el gerente de Sostenibilidad y Asuntos Públicos, Cristian Puga, y el gerente de Explotación e Infraestructura, Fernando Gajardo, participó esta semana en una visita técnica al puerto de Vancouver, Canadá, junto a representantes de Puerto Valparaíso, InvestChile, la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas y autoridades del sector portuario nacional.

La actividad se desarrolló entre el lunes 3 y el jueves 6 de noviembre, con el objetivo de conocer experiencias internacionales en materia de sostenibilidad, tecnología portuaria, infraestructura y vinculación comunitaria. La misión fue coordinada por el Consulado General de Chile en Vancouver y contó con el apoyo y participación de InvestChile, institución encargada de promover la inversión extranjera en el país.

Durante la visita, la comitiva fue recibida por representantes del Vancouver Fraser Port Authority (VFPA), donde se abordaron los avances del proyecto Roberts Bank Terminal 2 (RBT2), las políticas de relacionamiento con comunidades locales y autoridades municipales.

Posteriormente, los delegados realizaron un recorrido marítimo por Burrard Inlet, principal corredor portuario de la ciudad, y sostuvieron encuentros con la Chamber of Shipping y la empresa SSA Marine, operadores clave en el sistema logístico canadiense.

La agenda también incluyó reuniones con DP World Vancouver, Canada Border Services Agency (CBSA), en su sede de Tsawwassen Container Examination Facility (TCEF) Delta Port y Alliance Grain Terminal (AGT), donde se intercambiaron experiencias sobre tecnologías de control fronterizo, eficiencia operativa y gestión ambiental. Asimismo, se efectuó una visita a representantes del Vancouver Park Board, en el sector de New Brighton Park, enfocada en el desarrollo de espacios urbanos integrados a la actividad portuaria y proyectos de restauración costera y comunidades.

El gerente de Sostenibilidad y Asuntos Públicos de Puerto San Antonio, Cristian Puga, destacó que “estas instancias permiten conocer buenas prácticas internacionales en la relación puerto-ciudad, en un contexto donde la sostenibilidad y el diálogo con las comunidades son claves para el desarrollo portuario”.

Por su parte, el gerente de Explotación e Infraestructura, Fernando Gajardo, valoró “la oportunidad de reunirse con la Autoridad Portuaria de Vancouver y los gerentes de los principales terminales, quienes nos presentaron sus actuales tecnologías en terminales semi automatizados, lo que entrega experiencias aplicables tanto a nuestros proyectos en desarrollo como para los nuevos procesos de concesionamiento”.

El cónsul general de Chile en Vancouver, Allan Najum, señaló, que “la expansión de los puertos chilenos representa una oportunidad estratégica para fortalecer la presencia de Chile en las rutas marítimas del Pacífico. Desde el Consulado General en Vancouver, valoramos profundamente este tipo de encuentros, que permiten generar vínculos concretos de cooperación con el principal puerto de Canadá. Promover proyectos colaborativos en eficiencia, sostenibilidad ambiental y seguridad no solo potencia la competitividad del sistema portuario chileno, sino que también refuerza el compromiso compartido entre Chile y Canadá por avanzar hacia una industria marítima más innovadora, responsable y preparada para los desafíos del futuro”.

La visita concluyó con un encuentro entre la delegación chilena y ejecutivos y autoridades canadienses interesados en los planes de desarrollo portuario de San Antonio y Valparaíso. En dicha cita, los representantes de las respectivas empresas estatales entregaron detalles de sus proyectos de expansión, como Puerto Exterior y Terminal 2.

“En el caso de San Antonio, los ejecutivos canadienses expresaron alto interés por el proyecto Puerto Exterior y el avance del proceso de licitación, así como también respecto a la implementación del corredor ferroportuario”, agregó Gajardo.