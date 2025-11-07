En un acto realizado en las oficinas de su edificio corporativo, Puerto San Antonio realizó un encuentro para reconocer a aquellos trabajadores del sistema portuario y empresas contratistas que han destacado por su liderazgo en seguridad y buenas prácticas en prevención de accidentes

Durante la jornada, los asistentes resaltaron la importancia de la colaboración y el autocuidado como pilares fundamentales para mantener un entorno laboral seguro y saludable.

La actividad fue encabezada por la gerente de Gestión y Desarrollo de Personas de Puerto San Antonio, Consuelo Cánaves, quien subrayó el compromiso de la empresa con la prevención de riesgos y la protección de las personas. “Esta es una actividad que realizamos cada año como empresa portuaria, y son los propios comités paritarios de las empresas los que nos indican cuáles trabajadores se han destacado y debemos reconocer. Instancias como estas nos ayudan a motivar a los trabajadores y a los mismos comités, para seguir trabajando con foco en la seguridad de las operaciones portuarias”, señaló.

La ejecutiva agregó que “en Puerto San Antonio entendemos que la seguridad no es solo una obligación, sino un valor que construimos entre todos. Cada acción preventiva tiene un impacto real en la vida de quienes trabajan en el puerto”.

Pedro González, presidente del Comité Paritario de Puertos y representante de STI, dijo que “es muy bueno que la empresa portuaria reúna a todos los comités paritarios en una instancia como esta. Hay un prejuicio grande de que en los terminales somos competencia, pero yo creo que en términos de seguridad hay ganas de compartir iniciativas, de mejorar en conjunto y de establecer estándares de seguridad para todos”.

Eugenio Bosque, capitán de Puerto San Antonio, señaló que “es sumamente importante que se desarrollen este tipo de actividades, que los directivos de cada uno de los concesionarios estén involucrados en lo que sucede durante la operación de sus terminales, acá el trabajo en equipo es muy importante para no tener que lamentar situaciones de riesgo o de pérdida de vidas humanas. Nosotros sabemos que la operación portuaria en sí es riesgosa, pero el trabajo que hemos desarrollado este último tiempo en todo el complejo portuario con los concesionarios siempre ha sido de puertas abiertas y no es necesario estar encima controlando ni fiscalizando”.

Durante la ceremonia también se otorgó un reconocimiento especial a las empresas Constructora Las Lilas e Ingenieros Consultores Asociados, por el exitoso desarrollo de las obras de conservación del Molo de Abrigo Sur, que alcanzaron más de 120.000 horas hombre sin accidentes, en un entorno de alta complejidad técnica y marítima.

Además, también se destacó el trabajo realizado por el concesionario QC Policarpo Toro, cuya encargada de prevención de riesgos, Noelia Freire, dijo que “nuestra buena gestión se debe a que contamos con un equipo en el cual todos trabajamos para tener cero accidentes. Esto también considera los procedimientos, para lo cual tenemos un equipo que está detrás y que cumple con lo dispuesto. Trabajamos en base al comportamiento seguro de las personas y nos preocupamos de que ellos puedan ir implementando cada medida de seguridad”.